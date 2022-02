Quan una operadora et dona la connexió més ràpida del mercat gràcies a la seva fibra òptica pròpia, al preu més just, i et tracta com et mereixes val la pena contractar-la. Es diu Goufone.

L’empresa de telecomunicacions amb seu a Gurb, a Osona, ha aterrat ara amb força al Berguedà. Ja ha desplegat a la comarca més de 300 quilòmetres de fibra òptica pròpia, arribant a 12.000 llars de Berga i a altres cinc municipis berguedans: Avià, Gironella, Capolat, Vilada i Borredà. A més, Goufone arriba en àrees disseminades que són zones de risc de despoblament, fet que permet mantenir vius aquests indrets i combatre la bretxa digital. El servei insigínia de Goufone Goufone, que a finals de l’any passat va unir forces amb la manresana Soom Fibra, es defineix com «l’autèntica operadora de casa nostra, amb desplegament de xarxa de fibra òptica pròpia». El fet de tenir la seva pròpia infraestructura els permet ser autònoms a l’hora de resoldre avaries o incidències. Poder proveir i donar serveis personalitzats a empreses. I la possibilitat d’atendre poblacions disseminades en el territori. Això suposa avantatges per als usuaris: gaudir de la connexió més ràpida i navegar, descarregar i compartir continguts a màxima velocitat. A més, l’usuari disposa d’un servei de proximitat i de qualitat. Els serveis de Goufone van més enllà de la fibra òptica. També oferten telefonia mòbil i energia verda. Els avantatges pels seus clients, que cada cop son més, es basen en l’ADN d’aquesta empresa catalana: proximitat, serveis i solucions adaptades. Sense permanència : ets lliure de marxar quan vulguis. L’objectiu és que estiguis a Goufone perquè ho vols, però mai per obligació.

Flexibilitat: Goufone s'adapta a les exigències dels usuaris, per oferir exactament allò que necessiten. Ni més ni menys.

Goufone s’adapta a les exigències dels usuaris, per oferir exactament allò que necessiten. Ni més ni menys. Servei i proximitat personal: Goufone és una operadora de casa, de quilòmetre zero, que està a prop dels seus veïns i veïnes i que dona servei al teixit social del seu territori. L’operadora de casa nostra que es consolida Goufone va néixer l’any 2010 i s’ha anat expandint per tot Catalunya gràcies a una altra manera de ser i de fer en el mercat de les telecomunicacions. L’àrea d’extensió de Goufone al territori català és d’un 30% aproximadament. La companyia té desplegats 4.000 quilòmetres de xarxa i porta Internet en punts aïllats on altres no actuen. Arriben a més de 200 poblacions i són presents a 13 comarques catalanes: Osona, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Maresme, La Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany. Aquest any, Goufone té previst finalitzar el desplegament total a unes 90 poblacions mitjanes i petites d’arreu del país i també a les ciutats de Granollers, Girona, Roses, Manlleu i Berga, on obrirà una botiga en els propers mesos. En altres capitals de comarca com Vic o Mataró ja ha desplegat per complet la seva pròpia infraestructura de fibra òptica. Goufone: la fibra òptica i la telefonia fixa i mòbil de casa