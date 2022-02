La patronal de la indústria mòbil i organitzadora del Mobile World Congress (MWC), GSMA, està «molt centrada» que l’esdeveniment de 2022 sigui «un èxit» i assegura no mirar més enllà del 2024, quan acaba el contracte en vigor amb Barcelona, si bé admet que «sempre hi ha interès» per part d’altres ciutats per acollir el saló. Són paraules del conseller delegat de GSMA, John Hoffman, en una entrevista concedida a EFE tres setmanes abans que tingui lloc la fira del 2022, en la qual s’esperen entre 40.000 i 60.000 assistents.

«No serà una edició de transició sinó més aviat de creixement, venint del pitjor de la pandèmia i avançant cap a un Mobile normal. És molt més que una transició: és el futur», defensa Hoffman en al·lusió a l’esdeveniment que començarà el 28 de febrer i acabarà el 3 de març. Assegura que GSMA mai ha barrejat la possibilitat de suspendre o ajornar l’esdeveniment, atès que les tres fires de l’any passat -a Los Angeles, Xangai i Barcelona- van servir «d’aprenentatge» per bregar amb la pandèmia. «Sempre hem tingut molta confiança», ha dit, i ni tan sols l’auge de la variant òmicron va posar en alerta els organitzadors: «Hem après amb la pandèmia a ser flexibles i a fer-ho tot de forma segura, no ens hem preocupat massa».

L’MWC d’aquest any, que ocuparà 7 dels 8 pavellons amb els quals compta Fira Gran Via de Barcelona, compartirà espai, com ja va succeir l’any passat, amb l’esdeveniment d’empreses emergents 4 Years From Now (4YFN), que solia dur-se a terme a Fira Montjuïc. L’organització encara no ha decidit si en les properes edicions aquests dos esdeveniments tornaran a celebrar-se per separat o conjuntament.

Hoffman assegura que a causa dels beneficis que genera la fira pel que fa a l’impacte econòmic o creació d’ocupació «sempre hi ha interès cap a l’MWC» per part d’altres ciutats, d’entre les quals ha exclòs Madrid, dels governants de la qual afirma no haver rebut cap trucada. En passades ocasions sí que havia citat urbs com París o Milà com a llocs «molt interessants» en els quals podria celebrar-se el Mobile.