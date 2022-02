Naturgy ha aprovat escindir el grup en dues companyies cotitzades que englobaran els negocis regulats (infraestructures de gas i electricitat) i liberalitzats (generació i comercialització), en l’anomenat projecte Géminis. La proposta del comitè de direcció de la companyia, que es va aprovar per unanimitat al consell del passat 1 de febrer, neix amb l’objectiu de «potenciar el paper de Naturgy en la transició energètica i accelerar així el seu pla estratègic», informa la companyia. Fins ara encara no hi estava representat com a membre el fons IFM, que s’ha incorporat amb un seient aquest mateix dijous a l’òrgan rector de l’energètica després d’aconseguir una participació de més del 12% del capital. El president de Naturgy, Francisco Reynés, considera que Géminis tindrà «unes conseqüències espectaculars per a Espanya, ja que es creen dos campions nacionals en grandària i capitalització per sobre de la meitat de companyies de l’Ibex-35».