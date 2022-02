Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, valora positivament el nou increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) anunciat pel Govern espanyol fins als 1.000 euros mensuals, però insisteix en la necessitat d’acompanyar aquest increment de les mesures i els suports necessaris per garantir el dret al treball de les persones amb especials dificultats. Les dades del’INE mostren una baixada de la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg del 2020, de 2 i 2,8 punts respectivament. És per aquest motiu que Dincat insisteix en la necessitat de continuar treballant per dignificar el treball i la qualitat de vida d’aquestes persones i en la importància de garantir la viabilitat dels Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social que són els que ocupen el major nombre de persones amb especials dificultats.