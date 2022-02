Unió de Pagesos (UP) reclama al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un pressupost «suficient» per al Pla d’acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica per al període 2023-2027. A la vegada, aquesta organització agrària denuncia la retallada de les ajudes que la conselleria destina al sector ecològic. El sindicat assenyala que és «el sistema de producció agrària més sostenible i el que més contribueix a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic» i remarca que, precisament per aquest motiu, la Unió Europea proposa arribar al 25% de la superfície agrícola sota certificació ecològica l’any 2030.

UP adverteix que, mentre que la direcció general d’Agricultura i Ramaderia engega un procés participatiu per elaborar el Pla d’acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 «sense pressupost assignat», la secretaria d’Agenda Rural, del mateix Departament d’Acció Climàtica, fa una proposta de nous ajuts a l’agricultura i ramadera ecològiques per al període 2023-2027, «infradotat pressupostàriament amb 93 milions d’euros». Segons UP, això suposa una reducció de l’import de les ajudes d’un 20% per a les superfícies acollides en conversió i d’un 30% per a les que ja estiguin en certificació ecològica, durant el període 2023-2027.

UP ha traslladat a Acció Climàtica que el sector productor ecològic català «necessita disposar d’un pressupost suficient» i, no només per als ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològiques en les intervencions en desenvolupament rural com a compromisos mediambientals i climàtics, sinó «per poder fer front als reptes en recerca, innovació i transferència tecnològica, que permetin escurçar la diferència de rendiments productius entre la producció ecològica i la convencional». A més, assenyala que hi ha necessitats d’assessorament a la pagesia ecològica, recursos per a l’entitat pública de certificació, per donar millor resposta a les necessitats que tenen els inscrits, per fomentar el seu consum a través de centres públics com ara escoles, universitats, presons o hospitals, i per informar més i millor a la societat sobre les bondats de consumir producte ecològic, entre altres qüestions. UP també demana que «el sobrecost i el lucre cessant que té la producció agrària ecològica respecte la convencional sigui compensat al 100%» i, si no pot ser tot a través de les ajudes en les intervencions en desenvolupament rural, proposa, per exemple, «una disminució de la fiscalitat».