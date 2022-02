Continuem amb l’energia. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va afirmar fa poc que cal comptar que, com a mínim, el 2,5% del territori català haurà d’estar destinat a energies renovables si es vol complir els objectius fixats per la transició energètica. I és bo que se sàpiga. Aquesta setmana mateix s’ha fet públic l’estudi de l’Agència comarcal d’energia del Bages que indica les prioritats d’implantació de les renovables en aquest territori i on es demostra que per complir el desideràtum de l’energia d’autoconsum i km 0 caldria, almenys, un molí a quasi tots els municipis i uns quants parcs fotovoltaics mitjans en la meitat d’ells. Com més aviat ens hi posem i com més aviat es faci partint d’iniciatives locals, comunitàries o cooperatives, menys espai de mercat hi haurà per als grans grups elèctrics que, com sempre, voldrien emportar-se la part del lleó. I que no se’m vingui amb resistències en nom del conservacionisme a ultrança del paisatge rural o natural. Natural? Una Catalunya de contínuum boscós fruit de l’autorepoblament oportunista posterior a la màxima extensió de l’agricultura de secà que va funcionar fins a meitat del segle XX, no té res de natural, com explicava aquesta setmana l’enginyer forestal Jordi Palau en la presentació del projecte de rewilding d’un espai periurbà de la ciutat de Manresa. Si no ataquem el canvi climàtic amb instal·lacions renovables de proximitat a les quals alguns s’oposen per no sé quin impacte sobre no sé quina espècie animal, acabarem amb totes les espècies liquidades i nosaltres al davant. Si us plau, aterrem a la realitat.

Un aterratge que comporta adonar-se que tot el que no faci Catalunya ara li vindrà imposat pels fets. Amb la pega que esdevindrem consumidors passius, insolidaris ambientals perquè externalitzem els llocs de producció, dependents energèticament amb l’energia més cara i, al final, perjudicats brutalment en els nostres hàbitats per tot l’impacte de la logística del transport ja sigui amb línies d’alta tensió o pel transport marítim i terrestre que comportaran els combustibles gasosos o líquids. Hauria de saltar el senyal d’alerta davant del que està passant a l’Aragó i el País Valencià. La comunitat aragonesa és la que té més hectàrees d’energia renovable de l’estat i ja aglutina més del 40% de la nova energia eòlica que s’instal·la. Aragó genera el 120% de l’energia que necessita. Avui dia, hi ha més de 30 parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en construcció amb una inversió que supera els 1.350 milions i suposarà la generació de 1.515 megawatts (MW). Pel que fa a la tramitació administrativa, la xifra es dispara fins a 400 projectes amb una generació de fins a 12.000 MW. A València, a prop de Sagunt, Naturgy, Enagás i Fertiberia, en un consorci al costat de Vestas i el fons danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), estan desenvolupant un projecte pioner per a la producció d’hidrogen i amoníac verd a gran escala que podria produir suficient hidrogen per cobrir el 30% de la demanda actual d’hidrogen a l’Estat. Es tracta de connectar els recursos renovables d’Aragó amb els centres de consum industrial a la costa est que abastiran un electrolitzador de 500 MW que produirà 40.000 tones d’hidrogen verd cada any. El projecte connectarà Aragó i València a través d’un hidroducte que transportarà aquest hidrogen a una planta d’amoníac de nova construcció, que produirà 200.000 tones d’amoníac verd l’any. Durant la construcció i instal·lació de la primera fase del projecte, Catalina I contribuirà a la creació de més de 5.000 llocs de treball a Aragó i la Comunitat Valenciana. Aquest encerclament energètic comporta que s’estiguin projectant a Catalunya noves línies de molt alta tensió (MAT), més de 1.300 quilòmetres en territori rural i espais naturals, per evacuar l’energia dels veïns. Un impacte que significa desforestar prop del 4.000 hectàrees, la superfície de 8.000 camps de futbol. Si esclata la crisi del gas natural el port de Barcelona rebrà centenars de metaners provinents dels Estats Units, l’Argentina, Qatar, Guinea Equatorial, Tobago o Trinitat amb el subsegüent risc pel transport i emmagatzemament en un port ja saturat. Segons l’entitat GEPEC-EdC, Catalunya disposa d’unes 29.000 hectàrees de sòl degradat que seria òptim per a implantacions de renovables de proximitat. I òbviament també es tractaria d’aprofitar sostres, polígons industrials, àrees periurbanes, infraestructures i servituds, com autopistes i carreteres. I atenció: davant la necessitat de construir parcs eòlics marins, com els grups opositors –que fan les delícies de l’oligarquia energètica que controla la resta de l’estat- emprenyin gaire, el ministeri que té potestat sobre els Planes de Ordenación del Entorno Marino (POEM), no dubtarà ni un moment en impedir els parcs de Catalunya prement encara més el peu que ens tenen al coll. Anem badant!