Nascuda el 1981 a Terrassa, Mireia Félix fa catorze anys que viu a Manresa. Va estudiar Enginyeria Industrial. Actualment, és sotsdirectora tècnica d’Aigües de Manresa. Anteriorment havia treballat en una consultoria tecnològica, col·laborant amb la implantació de sistemes de gestió durant dos anys. I paral·lelament, va tenir l’oportunitat de ser la presidenta de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials durant sis anys, on va poder conèixer de prop els reptes actuals de la professió.

Quina és la seva tasca com a sotsdirectora tècnica d’Aigües de Manresa?

Assumeixo la responsabilitat de l’àrea d’Oficina Tècnica, de Gestió de Xarxes i d’Explotació de xarxes. La combinació de les tres àrees permet obtenir una visió global del funcionament dels sistemes d’abastament i sanejament i facilita la presa de decisions així com la planificació de les actuacions.

Tenia clar que volia estudiar Enginyeria industrial?

Sempre m’havien agradat les matèries de física, tecnologia, matemàtiques..., però no sabia a què em voldria dedicar. Quan tutors o familiars m’encaraven cap a l’Enginyeria Industrial em costava veure què hi havia més enllà del disseny de màquines. Fins que no em vaig informar de què pot arribar a fer un enginyer, no em vaig convèncer que en aquest àmbit podria desenvolupar la meva carrera professional.

Era una carrera de nois o hi havia presència femenina?

No crec que les noies arribéssim al 15 % de l’alumnat. L’enginyeria era eminentment masculina.

Què s’ha de fer per atraure a més noies? Per aconseguir més vocacions científiques?

De forma gairebé inconscient, les noies tendeixen a interessar-se per disciplines que les permeten ajudar als altres, cuidar de la societat. Cal donar a conèixer que les vocacions científiques i tècniques també arriben a projectar millores en la nostra societat. Per altra banda, manquen referents. Es treballa per visibilitzar el paper de la dona en el món de la tècnica i sovint es recorre a grans inventores, emprenedores d’èxit o excel·lents gerents, però hi ha moltes més tècniques fora d’aquests estereotips: tenim programadores, dissenyadores, operadores de xarxes... Estic convençuda que si moltes nenes veiessin companyes meves programant les dosificacions d’una potabilitzadora, o el règim de funcionament d’una estació de bombament, s’interessarien per la professió i els hi seria més fàcil emmirallar-se.

Les carreres STEM són una opció de futur per a qualsevol persona, independentment del gènere. Són un factor clau en la competitivitat de les empreses?

Absolutament. Totes les disciplines són necessàries en un equip d’alt rendiment. L’amplitud en el ventall d’opinions i coneixements ben conduït i endreçat assegurarà l’èxit a tota empresa. Optar per una carrera STEM és optar a aprendre, raó per la qual és una molt bona opció de formació de cara a un futur envoltat per una ciència i una tecnologia en evolució exponencial.