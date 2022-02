El 14 de febrer és el Dia Mundial de l’Energia. Es va designar el 1949 amb l’objectiu de reduir l’ús d’energies fòssils i fomentar les fonts 100% renovables, a més de conscienciar la població sobre la necessitat de fer un ús eficient dels recursos energètics.

L’energia influeix en el canvi climàtic del qual som testimonis. Però també està íntimament lligada a altres factors que passen desapercebuts, com l’ocupació, la seguretat, la producció d’aliments o l’augment dels ingressos. L’energia és el centre de gairebé tots els reptes i oportunitats del món actual.

Per això, aconseguir un accés universal a l’energia i de manera sostenible és molt important per al desenvolupament de la nostra societat. D’aquesta manera, la transició cap a un model energètic sostenible ha de convertir-se en una prioritat per a empreses i organismes polítics.

El camí cap a la sostenibilitat no només suposarà una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, sinó que es traduirà en una sèrie de beneficis econòmics per a les llars i per a l’economia del país. En concret, el compliment dels objectius de reducció d’emissions de CO2 fixats per la Unió Europea és una de les mesures que han d’afectar de forma directa les nostres condicions de vida. Els principals sectors emissors a l’Estat espanyol són el transport per carretera, la generació d’electricitat i la indústria.

Assequible, segura i sostenible

Els ODS (Objectius de Desenvlupament Sostenible) són un conjunt de 17 mesures –contingudes en l’Agenda 2030 i aprovada per Nacions Unides– en matèria de drets humans, educació, respecte al medi ambient i lluita contra la corrupció.

Cal garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots. Per això es plantegen una sèrie de reptes, d’aquí al 2030, amb els quals contribuir directament al desenvolupament de les comunitats més desafavorides d’una forma respectuosa amb el medi ambient:

Garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns.

Augmentar considerablement la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts energètiques.

Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Augmentar la cooperació internacional per facilitar l’accés a la recerca i la tecnologia relatives a l’energia neta i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per prestar serveis energètics moderns i sostenibles per a tots als països en desenvolupament.

Malgrat s’hagi demostrat la importància d’aquests reptes i les creixents polítiques europees entorn de la matèria, el compliment dels ODS és una de les assignatures pendents.

Consells per estalviar energia elèctrica

Els llums de casa

Una forma d’estalviar energia és apagant els llums de casa que no s’utilitzen. També cal tenir en compte la potència d'energia de la casa, ja que reduir-la fa disminuir tant el consum com la despesa econòmica. És convenient estudiar quina és la potència d'energia de casa teva per consumir la que que necessitis. Una altra manera d’estalviar energia elèctrica a la llar és mitjançant l’ús de llums de baix consum o LED. Consumeixen una desena part i duren fins a 500 vegades més.

Els parells elèctrics

Diàriament utilitzem diferents dispositius electrònics que es nodreixen, en gran part, de l’energia elèctrica de casa nostra. Per a reduir el consum energètic, per exemple, és convenient apagar l’ordinador a la nit i carregar el mòbil només unes quantes hores, no cal deixar-lo tota la nit carregant-se. Tampoc no deixis endollats els artefactes que no usis, ja que el 8% de l'electricitat de la llar la consumeixen aparells en repòs. Una altra de les maneres d’estalviar energia, entre un 30% i un 50% del nostre consum elèctric, és reduint la lluentor de la pantalla de la televisió.

Els electrodomèstics

Una manera d'estalviar energia elèctrica és comprant electrodomèstics amb etiqueta d'eficiència energètica classe A. Arriben a reduir fins a un 65% el consum de l’energia de casa. Un altre consell té a veure amb l'ús de la nevera: obre-la el menys possible, regula el termòstat a una temperatura intermèdia i distribueix els aliments de manera homogènia. I una altra recomanació és descongelar els aliments amb anticipació, passant-los del congelador a la nevera.

Pel que fa l’escalfador de l’aigua, baixa la temperatura. Sovint, els fabricants estableixen la temperatura mitjana de l'aigua en uns 60 graus centígrads, baixant-la temperatura a uns 40 graus i regulant-la amb aigua freda per dutxar-te o per rentar i netejar, notaràs un estalvi.

I una altra manera d'estalviar energia, és utilitzar la rentadora quan estigui plena i amb aigua freda. Evita, si és possible, l assecadora, i eixuga la roba a l’aire lliure.

Canvi d’hàbits

Canviar els nostres hàbits és un dels millors consells per ser més sostenible. Per exemple, reduir el temps de durada de les dutxes és una de les maneres d’estalviar energia, però també aigua. Ventilar la casa a l’hivern en les hores de major temperatura i amb la calefacció apagada és una altra recomanació que t'ajudarà a reduir el teu consum energètic. I és important col·locar el termòstat en 20 graus ja que temperatures molt altes o molt baixes tenen un impacte major amb el medi ambient.