Veïna de Manresa, va estudiar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Actualment, treballa al Consell Comarcal del Bages.

Quina és, a grans trets, la seva trajectòria professional?

Vaig començar a treballar al món de la consultoria quan encara estava a quart de carrera. Més tard, vaig estar diversos anys al sector de l’automoció. He passat una llarga temporada dedicant-me a l’enginyeria de l’eficiència energètica i les energies renovables. I actualment, em trobo al Consell Comarcal del Bages. Això demostra que les possibilitats d’aquesta carrera són moltes i variades.

Quina feina desenvolupa al Consell Comarcal?

Sóc la cap del servei d’assistència tècnica municipal, i també desenvolupo tasques d’enginyera al propi consell.

Vostè tenia clar que volia estudiar Enginyeria Industrial. Per què?

Sempre m’havien agradat més les matèries científiques, i l’Enginyeria Industrial era una carrera que em permetia estudiar-les totes sense haver-me de centrar només en una d’específica com les matemàtiques o la física.

Estem parlant d’una carrera totalment masculina?

Sí, del tot. El primer any em va impactar, ja que les noies amb prou feines arribàvem al 10% de la classe. Amb el temps t’hi acostumes, tot i que sovint amb la sensació d’haver-ho de fer millor que els nois per estar a l’alçada.

En l’àmbit laboral s’ha mogut en sectors amb predomini d’homes? S’ha vist amb les mateixes oportunitats?

Sí, excepte l’etapa actual, en què hi ha més presència femenina, sempre he treballat en entorns molt masculins. Potser sí que en algunes ocasions t’has d’imposar més, perquè et valorin com a enginyera igual que a un company, però en general no he tingut masses problemes i la veritat és que sempre he estat molt a gust treballant amb companys homes.

La presència de la dona en les carreres tècniques o STEM encara és minoritària. Com creu que es podrien incentivar les vocacions entre les estudiants?

Cal trencar tabús i fer veure a les noies que poden ser tan o més bones en les matèries científiques com els seus companys. De fet, sovint és així, i les nenes destaquen més acadèmicament que els nens, quan són a l’escola. Cal potenciar que aquesta motivació perduri a mesura que avancen acadèmicament.

És molt important també que aquestes nenes tinguin més referents femenins en els quals emmirallar-se, i fer visible que també hi ha dones que destaquen en carreres tècniques.

Quines perspectives de futur tenen les carreres tecnològiques dins del món laboral?

Les perspectives són infinites! Ens trobem en un món on cada vegada la tecnologia és més present, i on cada vegada es demanda més talent en àmbits tècnics, malgrat per desgràcia sembla que hi hagi menys vocació per estudiar carreres STEM. Cal animar als nois i noies a interessar-se en aquest àmbit, que sense cap mena de dubte els pot oferir unes perspectives de feina apassionants.