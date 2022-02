Catalunya va registrar 89.112 compravendes d’habitatges durant el 2021, xifra que representa un increment del 35,2% respecte al 2020, segons dades del Col·legi de Registradors de la Propietat. Del total, 14.862 eren habitatges nous, un 36,1% més que l’any anterior, i 74.250 de segona mà, un 35% més. Pel que fa el preu per metre quadrat en el quart trimestre, durant l’any passat es va situar en els 2.293 euros, un 0,8% més. Entre els habitatges nous, es va enfilar fins als 2.508 euros per metre quadrat, un 3,9% més, mentre que en els habitatges usats va registrar un petit retrocés, del 0,2%, fins als 2.245 euros per metre quadrat. Al conjunt de l’Estat, es va registrar la millor dada dels darrers 14 anys, amb un creixement del 34,5% respecte al 2020. Del total, 112.564 eren nous, un 34% més que al 2020, i 452.005 de segona mà, un 34,6% més.

Quant al preu per metre quadrat al quart trimestre, a l’Estat es va situar en els 1.853 euros, un 0,5% més. Entre els habitatges nous, va arribar als 2.035 euros (+3%) i en els de segona mà als 1.809 euros, un 0,2% menys. En aquest sentit, el Col·legi de Registradors recorda que el pes de l’habitatge nou suposa només dues de cada deu operacions i a vegades recull acords de compravenda anteriors en el temps i, per tant, resulten més representatius els preus dels habitatges usats. Per comunitats, el preu per metre quadrat més elevat es va registrar a les Illes Balears (2.963 euros), seguit de la Comunitat de Madrid (2.926 euros), el País Basc (2.860 euros) i en quart lloc Catalunya, amb 2.293 euros. Els preus més baixos van ser a Extremadura (731 euros), seguit de Castella-La Manxa (815 euros) i Múrcia (1.049 euros). La superfície mitjana registrada en les compravendes en el quart trimestre se situava en els 93,9 metres quadrats (100,4 metres en els pisos nous, un 1,1% menys; 81,2 metres –un 7,9% més- en els protegits i 92,8 metres en els de segona mà, un 2,4% menys).