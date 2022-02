El Govern ha posat sobre la taula 2.800 milions d’euros per al Pacte Nacional per la Indústria (PNI) fins al 2026, entre despesa corrent, inversió extraordinària i fons europeus. Així ho va indicar ahir en un comunicat CCOO, un dels actors que negocia el pla al Consell Català de l’Empresa. El sindicat lamenta la «manca d’ambició estratègica» i la «insuficient concreció pressupostària» de la Generalitat. Al seu torn, la UGT, que també participa en les reunions, adverteix que hi ha elements «importants» encara per tractar i «desconfiança» en la negociació, a més d’assenyalar que el 6,5% del pressupost està vinculat a convocatòries dels fons Next Generation que no es pot assegurar que s’adjudicaran. El pressupost de 2.800 milions, que encara no és definitiu, és 960 milions més alt que l’anterior que es va desplegar entre el 2017 i el 2020, per tant, un any menys que el periode actual planificat.