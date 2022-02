L’eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, va assegurar ahir que el possible etiquetatge del vi com a cancerigen «no és un atac contra cap cultura gastronòmica». Després que diversos eurodiputats hagin rebutjat aquesta mesura, inclosa en un informe que votava ahir el ple de l’Eurocambra en el marc de l’estratègia europea per fer front al càncer, Kyriakides va alertar dels «riscos» del «consum nociu d’alcohol». En el debat, els eurodiputats es van inclinar per advertir els consumidors dels riscos del consum d’alcohol, malgrat que alguns van demanar deixar fora el consum «moderat» de vi.

«Els ciutadans sovint no són conscient d’aquest risc», va apuntar l’eurocomissària, que va subratllar que la decisió de l’executiu comunitari sobre l’etiquetatge o no del vi com a cancerigen serà «sobre la base de la ciència». L’informe que vota el ple de l’Eurocambra, que se sabrà si tira endavant avui, és una recomanació. La Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre aquesta qüestió, però no preveu fer-ho fins al 2023. En el debat amb els eurodiputats, l’eurocomissària de Salut va insistir en l’objectiu de reduir un 10% el «consum nociu d’alcohol» a la Unió Europea. Tanmateix, va advertir que «el tabac continua sent el major risc prevenible» de càncer. Per fer front a la malaltia, Kyriakides va admetre que cal reforçar la detecció i el tractament, així com la prevenció i la recerca. També va dir que cal abordar els càncers relacionats amb exposicions al lloc de feina, així com augmentar les revisions sanitàries.