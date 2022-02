El 55,8% de les empreses associades a la Unió Empresarial de l’Anoia assegura que l’augment del preu de les primeres matèries és la principal limitació que experimenten en l’actualitat, segons una enquesta elaborada per l’associació empresarial per calibrar l’impacte de la sisena onada de la covid en la seva activitat. Les empreses enquestades consideren que, a més de l’increment de preu, la incertesa pels propers mesos, la manca de subministraments, la manca d’ajudes i les dificultats per afrontar comandes són els altres entrebancs que ha posat la pandèmia a les rodes del seu funcionament. Les empreses, segons la UEA, prioritzen exigir estabilitat en tots els preus per poder afrontar amb confiança el futur.

La sisena onada ha disparat els contagis i això ha comportat una allau de baixes laborals generals a tot el país. Per fer front a aquesta afectació, el 61% de les empreses enquestades afirma haver posat en marxa accions preventives. La mesura més utilitzada per aquestes és la instauració d’un protocol de testos d’antígens als treballadors de l’empresa. També s’han aplicat mesures com les reunions virtuals; el teletreball; la limitació dels viatges de feina i l’organització de la plantilla en torns i/o grups bombolla. Quant a l’afectació empresarial, el 51,2% de les empreses enquestades exposa que la darrera onada de la covid no ha tingut un impacte en la seva activitat i han treballat amb normalitat, enfront el 48,8% que afirma que sí que hi ha hagut un descens de la seva activitat empresarial. Pel que fa a la situació financera, el 38,1% de les empreses manifesta que ja està a nivells pre-pandèmia; el 26,2% afirma que han millorat respecte del període precovid, mentre que el 14,3% ha recuperat l’activitat parcialment, i l’11,9% afirma que ha recuperat l’activitat, però amb molta lentitud, encara. L’enquesta de la Unió Empresarial de l‘Anoia també pregunta per l’impacte en la facturació de la pandèmia. En aquest sentit, el 35,7% afirma que la covid li ha fet disminuir la facturació, el 23,38% diu haver tingut problemes de liquiditat i tresoreria, mentre que el 31% expressa la dificultat de trobar aprovisionament. Venim de dos exercicis en què el teixit empresarial ha patit canvis econòmics importants, un paradigma viscut que ha reforçat encara més la digitalització i a la sostenibilitat com a eixos primordials perquè les empreses s’adaptin, millorin i optimitzin els seus processos i siguin més competitives. La patronal anoienca insistiex que moltes de les empreses associades «han hagut de tirar d’estalvis o de préstecs per sortir de la crisi econòmica generada per la covid-19», fet que ha perjudicat el seu endeutament, una situació que empitjora si s’hi sumen les dificultats remarcades en els resultats de l’enquesta. Segons denuncia la patronal la recuperació està sent «lenta i angoixant per a molts sectors industrials», especialment pel cost de les primeres matèries, que s’ha duplicat. Un factor que, sumat a l’alt cost també del transport «fa pràcticament impossible exportar i importar a determinats territoris». A tot plegat se suma l’augment de la factura energètica. L’associació empresarial insisteix que les pimes catalanes «estan en una situació de nou, molt complexa, ja que la majoria de sectors tenen molta demanda de producte industrial i tot i estar produint a nivells molt elevats, els marges són molt escassos o negatius». En aquesta situació, la patronal reclama a l’administració «l’adopció de reformes», a més de «suport financer i ajuda directa» al teixit econòmic.