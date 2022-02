El president del BBVA, Carlos Torres Vila, va cobrar 7,8 milions d’euros durant el 2021, un 5% més que al 2019, segons l’informe anual de retribucions dels consellers de l’entitat corresponent a l’any passat. En l’exercici del 2021, el BBVA va presentar el major resultat recurrent i el major dividend en efectiu per acció en l’última dècada. Pel que fa al conseller delegat, Onur Genç, va percebre una remuneració de 6,8 milions d’euros, un 8% més que al 2019. L’entitat explica que la retribució del 2021 no és comparable al 2020 perquè els dos màxims directius del banc van renunciar a la remuneració variable com a acte de responsabilitat en un període molt marcat per la pandèmia.

En el cas de Carlos Torres Vila, la remuneració fixa va ser de 2,9 milions d’euros en el 2021 i la retribució variable de 4,2 milions d’euros. D’acord amb la política de remuneració, el 40% d’aquesta quantitat la percebrà aquest any, un 50% en efectiu i l’altre 50% en accions de l’entitat. El 60% restant se li lliurarà en els propers cinc anys, un 40% en efectiu i la resta en accions. També corresponent a l’any passat, l’aportació al sistema de previsió per a la jubilació ha sigut de 300.000 euros i la remuneració en espècie de 300.000 euros més. La remuneració fixa de Genç va ser de 2,2 milions d’euros i la variable de 3,2 milions d’euros.