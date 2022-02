La responsable de polítiques d’infància de l’ONG Save the Children, Emilie Rivas, va comparèixer ahir a la comissió d’Infància del Parlament per denunciar que a Catalunya un de cada tres nens viu en situació de pobresa i que aquesta comunitat és una de les més cares per poder criar un fill. Rivas va explicar l’informe que ha fet la seva ONG, en el que ressalta que un 33,4% dels nens i nenes a Catalunya viuen en situació de pobresa o exclusió social, és a dir, que hi ha 462.000 nens que subsisteixen amb menys recursos dels necessaris per viure amb dignitat.

La representant de l’ONG va ressaltar que la covid-19 ha amplificat la pobresa infantil, «una problemàtica que ja es trobava enquistada a Catalunya i directament relacionada amb la falta de protecció social». «En aquesta emergència sanitària, els nens i nenes no han estat en el focus de les decisions, ja que no eren un grup de risc, però sense cap dubte han estat els més afectats en termes d’impacte social i són els que corren el risc de pagar el preu més alt i durador», va advertir Rivas. L’informe de Save the Children revela que a Catalunya les famílies amb fills a càrrec segueixen patint més pobresa que les altres llars, amb una taxa del 28,9% i del 43,2% per a les monoparentals, enfront del 14,2% per a les famílies sense fills. «Un adult pot viure de forma puntual i esporàdica una situació de privació material sense que això afecti la seva trajectòria vital, però un nen que ho pateix si que veurà afectat el seu desenvolupament psicològic, social i emocional, i veurà compromès el seu futur», va dir Rivas. També va denunciar davant els diputats que Catalunya és una de les CCAA on el cost de la criança és més gran, ja que han calculat que les famílies catalanes han de gastar-se de mitjana uns 630 euros mensuals. Unes despeses que moltes famílies que viuen en situació de vulnerabilitat no poden assumir. De fet, va puntualitzar que un de les principals despeses és l’habitatge i va explicar que entre 2013 i 2020 el preu del lloguer ha pujat un 35,4% a Catalunya. «El cost actual de l’habitatge -va denunciar- està molt per sobre del que poden pagar les famílies. Quatre de cada deu llars catalanes gasten més del 40% dels ingressos en habitatge». També va indicar que la taxa de sobrecàrrega de les despeses relacionades amb l’habitatge a Catalunya és la sisena més alta dels països de la Unió Europea, per davant de la mitjana espanyola i europea.