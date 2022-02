Els pagesos de la Catalunya Central miren al cel amb l’esperança que plogui aviat perquè l’episodi de precipitacions dels darrers dies ha estat del tot insuficient. Fa més de dos mesos que la sequera assota el territori i ara ja comença a posar en perill algunes collites de cereal en àrees de secà. Els conreus de cereals més habituals al territori central són el blat, l’ordi i la civada i cultius de tipus industrial com la colza, que serien els primers a veure’s afectats per la manca de precipitacions.

Josep Guitart, coordinador comarcal del Bages d’Unió de Pagesos (UP), afirma que «ara mateix, si el temps no canvia, fa por». Destaca tres motius per aquesta preocupació, perquè «la collita de cereals i farratges pot estar en perill, com més s’allargui la sequera, va restant i serà més petita». En segon lloc, diu que «la manca d’aigua afecta els boscos i la massa forestal està molt seca, la campanya d’incendis començarà més d’hora i serà més llarga i tindrem un final de primavera complicat». I finalment, si la sequera persisteix, «hi pot haver manca d’aigua per beure, els recursos hídrics que tenim a la Catalunya Central són escassos». Considera que «si caiguessin 30 litres seria una ajuda i donaria un respir. Ara estem al límit, si no hi ha saó, malament»

Per la seva banda, Joan Vidal, coordinador de l’Anoia d’UP, diu que «estem expectants per la sequera. De moment, s’ha perdut poc, però l’episodi de pluja del cap de setmana no ha fet res». Afirma que «la tongada de sequera s’ha allargat molt i les previsions no són bones perquè el febrer no marca pluja i, a més, la sequera és superficial i profunda». Com Guitart, considera que «si continua així, hi haurà restriccions d’aigua, a l’Anoia no tenim gaire regadiu però podria afectar el consum».

Pel que fa al Berguedà, divendres passat aquest diari va publicar que la sequera dels últims mesos està començant a afectar els cultius de la comarca, sobretot a l’Alt Berguedà, on predominen els farratges. Ho explicava Toni Bascompte, coordinador al Berguedà d’UP, que també apuntava que per les poques precipitacions «no hi ha uns bons farratges», i afegia que si no plou tampoc hi ha herba per a la pastura.

Els pagesos consideren que la situació encara es podria agreujar més de cara a la primavera, si una teòrica pujada de les temperatures no va acompanyada de precipitacions. I les previsions meteorològiques no són de pluja, i els pagesos de les nostres comarques estan a l’expectativa, perquè la collita depèn de si plou o no. Si hi hagués un episodi de pluja la situació podria canviar, perquè el cereal ha estat adormit amb el fred, però si la temperatura puja i no plou l’afectació pot ser important. Tot depèn de la quantitat d’aigua que aportin les precipitacions.

A més de la incertesa que genera la manca de pluges pels cultius, l’altre temor són els possibles incendis de l’estiu, que fins i tot es podrien avançar a la primavera perquè la massa forestal està molt seca i de manera profunda perquè les reserves subterrànies s’han reduït molt o bé s’han esgotat. Una tercera afectació podria ser que la sequera portés restriccions de consum d’aigua per als conreus en el cas del regadiu i fins i tot per al consum domèstic.