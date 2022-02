El centre tecnològic Eurecat, la consultora nord-americana MSX i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) són les tres candidates a gestionar i explotar el centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, que es va inaugurar el 2015 i tot i haver-lic ostat a la Generalitat 17,6 ,milions d’euros, pràcticament no ha tingut encara activitat.

El període per optar a la licitació va acabar dimarts i aquestes tres empreses i entitats són les que poden emportar-se l’adjudicació. A partir d’ara i durant el proper mes el departament d’Empresa i Treball analitzarà les propostes i n’escollirà una sobre la base dels requisits ja previstos en el text de la licitació.

Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC), va treure de nou a licitació la gestió d’aquest centre el passat mes d’octubre, després d’obrir una licitació el 2019 que va acabar quedant deserta.

Aquest centre, situat prop de la planta de Seat a Martorell, suma més de 10.000 metres quadrats de superfície i va costar 17,6 milions d’euros i des de fa anys tant els sindicats com les empreses de l’automoció denuncien que està infrautilitzant. Per això, fins i tot el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) va demanar a finals de l’any passat que depengués de les empreses del sector de l’automoció. El Govern ha plantejat ara una concessió per 15 anys, prorrogables 10 anys més.

En aquest centre s’impartirà FP inicial, FP professional per a l’ocupació i la formació programada per a les empreses destinada al sector de l’automoció. Segons explicava ahir El Periódico, citant fonts del Govern, no hi ha un favorit per endur-se la licitació i es considera que cadascun li pot donar un estil diferent al centre.