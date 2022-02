Seat, Volkswagen i Mercedes són alguns dels grans clients d’Altoplast, una empresa nascuda a Osona que a finals de l’any passat va obrir les portes d’una nova planta a Santpedor. Especialitzada en la fabricació d’embalatges metàl·lics per a components de l’automoció, la factoria bagenca serà inaugurada oficialment aquest migdia en un acte que comptarà amb la presència de l’exconseller Ramon Tremosa i de la directora dels serveis territorials d’Empresa i Treball a la Catalunya Central, Teresa Clotet.

Albert Manchón, propietari d’Altoplast, va posar en marxa la planta bagenca, de 4.000 metres quadrats, per assumir la producció, llavors externalitzada, d’embalatges metàl·lics, ja que la factoria d’Hostalets de Balenyà, on es fabriquen els embalatges plàstics i tèxtils, quedava petita per a més volum de treball. Santpedor reunia les condicions: «un municipi al costat d’una capital de comarca, amb tots els serveis a l’abast, una universitat a prop i amb el personal arrelat al territori», diu Manchón, ha invertit tres milions d’euros en la nova activitat al Bages, i ha donat feina a una quinzena de treballadors, que se sumen al centenar que ja té empleats a Hostalets de Balenyà. Aviat preveu ampliar la plantilla de Santpedor fins a les 25 persones.

Altoplast, que porta tres anys facturant a l’entorn dels deu milions d’euros, preveu créixer al Bages en els propers dos anys, ja que Manchón confia tancar en les properes setmanes la compra d’una nova nau a la comarca que el 2024 podria donar feina a una cinquantena més de persones.

L’empresa exporta el 60% de la seva producció, el 90% de la qual es destina al sector de l’automoció. A Santpedor es preveu que quan la factoria estigui al 100% de la seva capacitat podrà elaborar uns 20.000 contenidors anuals, que se sumaran als 40.000 que produeix a Osona. Altoplast també ha posat en marxa una línia especialitzada en la fabricació dels reposabraços per a l’Audi A1.

Autodefinit com a «nòmada», Manchón (Barcelona, 1975) va formar-se en enginyeria a la UPC de Manresa i més tard a Terrassa. Va treballar a Alemanya i a França i ja a Espanya va fer de comercial d’una empresa alemanya, de les quals s’ha impregnat, diu, «del seu ADN, de la seva cultura emprenedora». El 2009 va crear Altoplast, que des d’aleshores no ha parat de créixer.

«Som una empresa familiar, que vol créixer de manera natural, sense fons d’inversió», assegura Albert Manchón, per a qui els tres elements que requereix una empresa per tenir èxit són «espai, tecnologia i capital humà». Una cultura empresarial que topa sovint amb la rigidesa de l’administració. També a Santpedor. «Es considera més important un POUM que crear llocs de treball. Hi ha massa traves per avançar per als petits industrials», lamenta.