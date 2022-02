L’ACEB celebra l’aprovació de la proposta de resolució parlamentària per l’activació del sòl industrial al Berguedà presentada a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori aquest dimecres, a instàncies dels grups parlamentaris d’ERC i Junts per Catalunya.

La patronal berguedana, però, demana al Govern de la Generalitat que s’acceleri el compromís adquirit perquè el desenvolupament del Polígon de Rocarodona d’Olvan sigui una realitat el més aviat possible i evitar més demora. L'entitat espera que "el compromís del Govern sigui ferm, ara encara més, després de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució i que el 2023 s’hi destini el pressupost necessari per desenvolupar la totalitat de la Fase 1 del Polígon d’Olvan, com a mínim".

L’ACEB recorda que ha estat treballant per generar consens i fer visible que el Berguedà necessita més sòl industrial de gran format. En aquest sentit, la patronal asssegura que subscriu cadascun dels punts aprovats en aquesta proposta parlamentària que ha de servir perquè abans de la tardor del 2023 s’hagi desenvolupat en la seva totalitat la primera fase del projecte.

A més, l'ACEB remarca les declaracions de la diputada puigreigenca al Parlament, Alba Camps, que ha apuntat que "sense la lluita que fa anys que porta fent l’ACEB segurament no estaríem parlant d’això". També, el diputat de Junts, David Saldoni, reconeix la tasca de l'ACEB per haver generat consens i un pla d'acció comarcal, i recorda que pot esdevenir un pol d’atracció per empreses d’altres punts del país que poden trobar en aquesta ubicació el seu creixement.