La desigualtat en la presència d’homes i dones en consells d’administració i direccions de les empreses catalanes no s’està corregint i només el 12% compleixen amb la recomanació legal de tenir un 40% de dones en el màxim òrgan de presa de decisions, com fa set anys.

Aquesta és la principal conclusió de l’estudi «Presència de dones en consells d’administració i càrrecs directius en les empreses de Catalunya», que ha presentat l’Observatori Dona Empresa Economia de la Cambra de Barcelona, elaborat a partir de les dades de 189.000 companyies amb seu social a Catalunya.

L’informe revela que només 319 de les 2.657 societats catalanes subjectes a la llei d’igualtat en relació amb els consells d’administració compleixen l’objectiu marcat d’incloure en aquests òrgans entre un 40% i un 60% de dones, que suposa aquest 12%. Aquest percentatge pràcticament no ha variat els últims 7 anys, i això porta l’Observatori a concloure que no hi ha hagut avenços importants en matèria de paritat per gènere des de l’aprovació de la llei d’igualtat el 2007. El 2015, el percentatge era de l’11,3% i va anar creixent de manera lenta però mantinguda fins al 12,3% el 2019, i va baixar a l’11,5% el 2019 i es va situar en el 12% el 2021.

Segons aquesta radiografia, les dones són el 17,2% en els consells d’administració de les empreses de més de 250 treballadors, un nivell similar al de les companyies que tenen de 50 a 250 empleats (el 16%). El reial decret llei 6/2019 per a la garantia en la igualtat estableix en el seu article 75 que les societat obligades a presentar comptes de pèrdues i beneficis procuraran incloure al consell d’administració entre el 40 i el 60% de dones en un termini fins al 2023.

En el conjunt de les societats mercantils, la presència femenina als consells d’administració és del 25,3% (el 29,8% en les empreses públiques), mentre que en els càrrecs directius el percentatge és del 22,8%. A més, les dones són només el 18,5% dels presidents i representen el 15,3% dels directors generals.