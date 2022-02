Quan és la Setmana Santa 2021 és un dels principals dubtes que sorgeixen al pensar en el calendari laboral de l’any. En aquesta ocasió, les vacances de primavera cauran entre el 27 de març i el 5 d’abril.

Les dates de la Setmana Santa es determinen a partir del calendari lunar. Així, el diumenge posterior a la primera lluna plena després de l’inici de la primavera en l’hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (també anomenat de Glòria o de Resurrecció), que pot caure entre el 22 de març i el 25 d’abril. A partir d’aquí, es distribueixen la resta de dates, que el 2021 queden així:

Diumenge de Rams: 28 de març

Dilluns Sant: 29 de març

Dimarts Sant: 30 de març

Dimecres Sant: 31 de març

Dijous Sant: 1 d’abril

Divendres Sant: 2 d’abril

Dissabte Sant: 3 d’abril

Diumenge de Resurrecció: 4 d’abril

Dilluns de Pasqua: 5 d’abril

Partint del Diumenge de Pasqua també es fixen els dies de Quaresma i, en conseqüència, del Carnaval. La Quaresma, que consta de 40 dies, comença el Dimecres de Cendra –que aquest any és el 17 de febrer– i acaba el Dijous Sant –1 d’abril– (els diumenges no s’inclouen). Per tant, dissabte de Carnaval és el 13 de febrer.

Fixar les dates

El canvi de les dates de Setmana Santa condiciona l’activitat econòmica, el turisme, el comerç i el calendari escolar. Aquesta inestabilitat acabaria si tirés endavant el pla del papa Francesc d’establir una data fixa per a la Pasqua (el segon o el tercer diumenge d’abril), perquè deixi de dependre de conjuncions astrals.

El propòsit del Pontífex és unificar la data catòlica d’aquesta festivitat amb la dels ortodoxos, separats de Roma des del segle XI. La iniciativa, que sembla encallada malgrat haver rebut el suport de diversos bisbes espanyols, suposaria un canvi que afectaria la vida de milions de persones.