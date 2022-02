Ampans preveu atendre aquest curs un total de 40 joves amb el programa Singulars Bages Jove 2021, Inserlab 4.0, un projecte de formació i inserció, dissenyat per millorar l’ocupabilitat de joves d’entre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil i en situació d’atur i/o fora dels sistema educatiu. Aquesta és la tercera edició del pla que impulsen l’Ajuntament de Manresa, l’Escola Joviat, el Centre de Formació Pràctica Lacetània i la fundació Ampans.

Aquest curs, Ampans preveu mantenir l’elevat percentatge d’inserció assolit als anteriors programes, ja que en la passada edició, el 80% dels joves participants van trobar feina o van retornar al sistema educatiu. Davant els bons, resultats, els impulsors han decidit mantenir el format i ampliar places.

S’oferirà a dos grups de joves dues formacions professionalitzadores segons els seus perfils. D’una banda, un grup de 20 joves realitzarà un Certificat de Professionalitat en Operacions auxiliars de fabricació mecànica (desenvolupat per Ampans i el Centre de Formació Pràctica) i un segon grup de 20 joves durà a terme un Certificat de Professionalitat d’Operacions bàsiques d’auxiliar de cuina (desenvolupat per l’Ajuntament de Manresa i Joviat). Tots rebran una formació a mida en fonaments en robòtica. Paral·lelament, es desenvoluparà un itinerari d’orientació individualitzat per a cada participant, promovent en aquest cas les habilitats socials dels joves i estimulant les seves pròpies capacitats.

Els participants tindran la possibilitat de realitzar pràctiques a empreses i participaran en vint activitats de voluntariat. A més, es faran deu visites a empreses del territori.

Els joves interessats, podran ampliar-ne la informació els propers dies 22 i 23 de febrer, a les 4 de la tarda, al Centre de Formació Ampans Activa, al carrer Barcelona 21 de Manresa, on l’entitat durà a terme una sessió informativa sobre el programa Singulars.