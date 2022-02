El Govern bonificarà la meitat de l’import de les reserves turístiques a Catalunya contractades a través d’agències de viatges, amb un topall de 150 euros de descompte. La iniciativa durarà el març i l’abril, excepte Setmana Santa, fins a esgotar el pressupost, d’1,5 milions d’euros. Ho va anunciar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en una roda de premsa a la Casa Vicens. Amb els bons, que es podran començar a demanar el 28 de febrer, el Departament busca allargar la temporada turística i donar suport a les agències de viatge. De moment ja hi ha 250 empreses adherides a la campanya «L’estalviatge», amb la qual la Generalitat preveu bonificar 10.000 reserves com a mínim. Els catalans que ho vulguin podran sol·licitar la bonificació del 50% de la factura dels viatges, amb un màxim de 150 euros per contractació. Així si el desplaçament té un cost de 200 euros, la Generalitat n’abonarà 100. En canvi, si el viatge té un pressupost de 400 euros, el Govern només n’assumiria 150.