L’Ajuntament de Manresa ha incorporat a diferents departaments de l’Ajuntament de Manresa 17 treballadors amb unes contractacions d’una durada de 12 mesos, en el marc del Programa Treball i Formació, promogut i impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

El col·lectiu prioritari que s’ha definit per a aquesta convocatòria són persones aturades, especialment els col·lectius amb risc d’exclusió laboral i/o social. En aquesta ocasió, s’agrupen en dues línies: la Línia MG45 (persones més grans de 45 anys), de les quals se n’han ocupat 6 en llocs de peonatge i 2 d’auxiliars d’equipament, i Línia Dona (aturades de llarga durada, i especialment les que han estat víctimes de violència masclista), 2 de les quals s’han incorporat en vacants de peó, 1 com a auxiliar d’equipaments, 3 com a netejadores i 3 com a auxiliars administratives.

L’objectiu del programa és facilitar als aturats amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant un contracte laboral amb què podran desenvolupar tasques professionals i rebre formació (60 h dins del seu horari laboral) per a l’adquisició de competències transversals. Al llarg del programa tenen un acompanyament i coordinació per part d’una tècnica d’ocupació del Servei local d’ocupació (CIO) per facilitar-los una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.