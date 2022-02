L’acumulació de riscos en els primers compassos del 2022 ha suposat una arrencada molt complicada per als mercats financers mundials. No només la renda variable ha patit correccions importants, sinó que tampoc no ha funcionat el tradicional refugi que sol suposar la renda fixa, que també ha experimentat un mes de gener per oblidar.

Els factors que hi ha darrere d’aquest comportament han estat diversos, tot i que el més important és sens dubte el gir agressiu que han fet els principals bancs centrals del món, en resposta a les taxes d’inflació elevades i persistents. Com a conseqüència, les rendibilitats del deute públic han experimentat un fort repunt a banda i banda de l’Atlàntic, cosa que ha penalitzat el preu dels bons i ha llastat els sectors econòmics amb valoracions més elevades, com el tecnològic o el de consum discrecional. Per contra, els sectors de valor, com el financer, el petrolífer o el de primeres matèries, molt més barats, han tingut una bona evolució borsària.

D’altra banda, el risc geopolític creixent (amb la tensió entre Rússia i Occident a causa d’Ucraïna, com a principal vector d’incertesa) o el llast que ha suposat l’onada Òmicron sobre l’activitat econòmica als mesos de desembre i gener, també han contribuït al pessimisme més gran dels inversors.

Amb tot, la volatilitat de principis d’any ha deixat molts inversors preguntant-se si la tònica del mercat per al conjunt de l’any serà similar a la del mes de gener i la bona notícia és que no creiem que això sigui així. Al contrari, esperem un any positiu per als mercats de renda variable mundials, ja que el creixement econòmic mundial es mantindrà robust, còmodament per sobre del potencial de llarg termini. Les economies, per tant, podran absorbir sense descarrilar l’enduriment monetari que ens espera el 2022. De la mateixa manera, confiem en una clara moderació de les taxes d’inflació els propers mesos, cosa que ens deixarà un entorn de riscos més constructiu, que permetrà la bona evolució dels beneficis empresarials i mantindrà suportats els preus de les borses mundials.

No obstant això, a curt termini l’escenari es manté incert i, en qualsevol cas, esperem uns nivells de volatilitat als mercats borsaris clarament superiors als que vam tenir el 2021.