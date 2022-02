Set empreses han adquirit terrenys als Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui, el sector d’activitats econòmiques promogut per l’Incasòl on l’any passat es van produir més vendes. Ahir, la directora de l’Incasòl, Mercè Conesa, i l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez, el regidor de Promoció Econòmica montbuienc Jordi Bòria Taixé, i el president de la Unió d’Empresaris de l’Anoia, Joan Domènech, es van reunir amb representats d’aquestes empreses i posteriorment van visitar els terrenys on desenvoluparan els seus projectes empresarials

Cinc de les set empreses han adquirit parcel·les propietat de l’Incasòl, un total de 41.404 m2 de superfície distribuït en set parcel·les, per un total de 2,5 milions d’euros. Es tracta de Copasa, Novicuir, Distribucions Orpinell, Agile Capital i Projectes Immobiliaries Estaràs. Amb aquestes vendes, l’Incasòl pràcticament exhaureix el seus terrenys d’aquest sector. La recentment creada Novicuir SL té previst invertir 12 milions d’euros en la construcció d’una nova planta en una parcel.la de prop de 12.000 m2 i crear 30 nous llocs de treball. Aquesta empresa de preparació, adobament i acabat de pells està vinculada a l’empresa familiar Curtidos Badia, fundada l’any 1889 i integrant de l’històric clúster de la pell d’Igualada. És una de las empreses punteres en el món del cuir i en el mercat de la moda del sector de la pell de alta qualitat. Exporta més d’un 85% de la seva producció́ i té entre els seus principals clientes marques nacionals e internacionals d’articles de pell de de moda i luxe. Construcciones Papeleras SL Copasa ha adquirit dues parcel·les amb un total de 14.506 m2 on invertirà 4 milions en la construcció d’una nova planta i on preveu crear una cinquantena de llocs treball. Es tracta d‘una empresa amb 35 anys d’antiguitat experta en el disseny, la construcció i la venda de maquinària nova per a la fabricació de paper. Les vendes d’aquest sector es completen amb les parcel·les adquirides per Agile Capital SL, Projectes immobiliaris Estaràs i Distribucions Orpinell SL, dedicada al comerç al major i al detall de begudes. Al marge d’aquestes cinc empreses, a hores d’ara ja hi ha confirmades dues ubicacions més d’empreses al polígon en parcel·les adquirides directament a propietaris particulars. Es tracta de Texpaper Service SL que disposarà de 5.500m2 distribuïts en dues naus de disseny equipades amb les últimes tecnologies, i de Transvisa que s’ubica en terrenys comprats per Promocions Esbersa, on portarà la seva activitat logística. Les noves empreses ubicades al polígon Els Plans de la Tossa generaran un centenar de llocs de treball al sector industrial, que actualment només ocupa al 16% de la població assalariada del municipi. Segons van explicar ahir fonts del Govern, la ubicació d’aquestes noves empreses comportarà altres beneficis al sector: el polígon deixarà d’estar buit i suposarà un reequilibri territorial i hi haurà una major inversió en infraestructures, com puguin ser enllumenat públic i seguretat.