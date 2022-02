Arpa dissenya i fabrica equips logístics de campanya...

La logística de campanya és aquella que facilita a les tropes desplaçar-se als escenaris d’operacions i els proporcionen tot el que necessiten per a la seva supervivència: l’alimentació, l’allotjament, el lavabo, els serveis mèdics...

Equips útils també en contextos d’emergència. Arpa va ajudar en el més dur de la pandèmia.

Hi havia una emergència i ajudem amb les màscares. Preparem aquí una línia de producció i fabriquem el març i abril de 2020 gairebé 50.000 màscares gratuïtes, cosides amb la tela dels llençols de l’Hospital Miguel Servet de Saragossa. Així intentem pal·liar una situació d’emergència brutal.

Els van cridar per fer-ho?

Ens van dir l’Exèrcit de Terra, el Servei Aragonès de Salut i Unicef per veure si podíem portar màscares d’Àsia. Decidim sol·licitar una subvenció del Ministeri d’Indústria, que ens van donar, i comencem a fabricar-les a Arpa.

I actualment fabriquen màscares. Són proveïdors...

Doncs, no. Resulta que, després de concedir-nos mig milió d’euros per crear la línia i poder produir gairebé 3.000 màscares FFP2 al dia, l’Administració no ens compra perquè continua portant les màscares d’Àsia.

Com?

Tal qual. Ni govern central i ni autonòmic ens les compren. Tenim la línia i està parada. Podríem produir màscares, sí, però els nostres governs les compren a Àsia.

Però, per què?

Diuen que som cars. Van a preu, i el preu el tenen com una despesa, no com una inversió. Les matèries primeres tenen un preu i és igual on les compris. En el que hi ha diferències és a la mà d’obra i en la manera de fer les coses.

Drets laborals?

Aquí vaig jo. Cal complir les directives de la UE i no estem competint en igualtat de condicions amb tercers països. Ens diuen: «és que a la Xina les màscares es cobren a...». És clar. I estan subvencionades a més pel govern xinès.

M’està dient que se’ls concedeix una ajuda de mig milió d’euros per tenir ara parades les màquines...?

Exacte. A finals de l’any passat va venir un responsable del Ministeri d’Indústria per donar fe que les màquines s’havien comprat. No serviran de res els plans de recuperació si no hi ha una regeneració profunda de l’administració pública. El Govern legisla, però després no s’aplica el que legisla.

Hem deslocalitzat la indústria més del compte potser...

Tot. Ho hem deslocalitzat tot. El nostre producte és un 56% aragonès, més d’un 80% espanyol i més d’un 90% europeu. De tant en tant ens diu algun client: “no vull res fabricat a la Xina”. Bé, perquè nosaltres som capaços de fabricar sense material procedent de la Xina. I l’Administració hauria de donar exemple.

Qui són els clients d’Arpa? amb els que treballen?

Sempre hem tingut una vocació exportadora i sempre hem treballat amb els ministeris de Defensa, Sanitat i Interior. També són clients potencials d’Arpa les multinacionals i organismes com Nacions Unides, Acnur o Creu Roja.

Quin pes tenen el mercat militar i el civil en el model de negoci?

El mercat militar, més del 70%-80%. Al cap i a la fi, són els exèrcits els que es dediquen a atendre les emergències i les catàstrofes en el 99% dels casos. El nostre exèrcit està fet per a la pau, no per a la guerra.

Emergències i missions per al manteniment de la pau...

A Espanya no tenim un exèrcit a l’ús. No està concebut per a la guerra, però la gent ho desconeix. “No a la guerra”, “no a la guerra”, diuen. Clar que “no a la guerra”, però hem de tenir elements dissuasius. Digues-li això a Putin: “no a la guerra”.

Ha d’avançar Europa cap a la unió dels seus exèrcits?

Per descomptat. Es necessita una unitat en estratègia de Defensa que no existeix. Una de les nostres principals amenaces és el terrorisme. Una altra, la ciberseguretat. Els europeus hauríem de tenir un exèrcit comú capaç d’afrontar aquestes amenaces. No es tracta només de tancs i avions.

Creu que Europa hauria de tenir un paper més rellevant en les negociacions pel conflicte entre Rússia i Ucraïna?

Els europeus ens adonem que els conflictes s’estan acostant a les nostres fronteres i que tenim vulnerabilitats en Defensa. Estem acostumats al fet que l’OTAN sigui la que porti les regnes. No hi ha un lideratge. Cada país opina el que opina, i en Defensa ens falta un criteri comú. Alemanya tenia desplegats 40.000 efectius americans en el seu territori, però ja no els té... i com ha pogut “jugar” fins ara? Comprant el gas als russos i, alhora, quedant bé amb els americans. Ha estat un equilibri, però és que Alemanya està tan malament com Espanya en pressupost de Defensa.

Falta voluntat i coordinació a Europa...

No tenim equips que puguin interoperar entre ells. Et poso un exemple: els EUA té quatre armes diferents; Europa té cent armes diferents. Un altre exemple: els EUA té quatre helicòpters diferents; nosaltres, els europeus, 27 helicòpters diferents.

I no hi ha plans per a avançar en sinergies?

Tot apunta al fet que el 2035 hi haurà un mecanisme de cooperació per comptar amb consorcis europeus industrials i que no es pugui licitar en Defensa si no vas de la mà d’altres dos països comunitaris. Per què? Per aconseguir precisament una major interoperabilitat dels equips.

El 2019 Defensa li va concedir la Medalla al Mèrit Militar i l’any passat, la cèdula d’ambaixadora de la marca Exèrcit, quins valors representen, en la seva opinió, les Forces Armades?

Jo destaco, sobretot, el compromís i el lliurament. Qui està patrullant en aquests moments en un lloc tan inhòspit com el Sahel per lluitar contra el tràfic de persones, el terrorisme i el narcotràfic? Els exèrcits. I és un context que està a dues hores amb avió. A vegades se’ns oblida. L’exèrcit és una força de reserva davant qualsevol conflicte o emergència.

Fora d’Espanya, on està Arpa treballant ara?

Avui dia mantenim operatives més de 4.000 unitats en exèrcits i altres organitzacions en més de 45 països. Ara mateix tenim una implantació forta a Àsia, en països com Filipines o Singapur, amb els hospitals de campanya. Seguim també amb Nacions Unides en les missions de manteniment de la pau. Aquí els fabriquem contenidors que l’ONU utilitza en telecomunicacions i habitabilitat. També estem a Orient Mitjà -en països com Emirats Àrabs o l’Aràbia Saudita- i estem també en projectes a Llatinoamèrica i a Europa.

Estan treballant en un projecte -he vist a la fàbrica- per a l’Antàrtida...

És un projecte preciós. Hem dissenyat i fabricat mòduls amb un arquitecte expert en passive house, on viuran vuit investigadors. Hem dotat les instal·lacions d’energia renovable, tant eòlica com fotovoltaica, i quan no s’estigui utilitzant aquesta energia es convertirà en hidrogen a través d’un electrolitzador.

Quins altres projectes “estrella” estan desenvolupant?

Tenim, per exemple, també hospitals de campanya pel covid a Guatemala. Hem fet el projecte més gran del món de sanitat militar: set hospitals sobre camions per als serveis mèdics de l’Aràbia Saudita. Hem fabricat un contenidor de 40 peus on es conreen 1.500 quilos d’endívies ecològiques a la setmana en una granja a 68 quilòmetres de Ginebra. I a Sri Lanka estem venent ara unes potabilitzadores. Fa anys vam tenir un projecte “estrella” amb el Cos de Marines dels EUA, als quals dotem de sistemes d’alimentació per a totes les seves bases.

En 2013 van estrènyer la seva relació amb l’ONU...

Sí. Nosaltres ja estàvem treballant amb les missions de pau a través de diferents exèrcits però, efa ctivamente, en 2013 ens convertim en proveïdor directe de l’ONU.

Quan recorren a vostès?

Ens criden quan viuen moments d’emergència. El meu telèfon personal pot sonar perfectament un dissabte a la tarda. Recorren a nosaltres quan tenen una crisi i decideixen intervenir en missió de pau en llocs com Mali, Somàlia o República Centreafricana.

Parlem de desenvolupament sostenible. És la presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides. El preocupa molt el medi ambient...

Molt. El 1950 érem 2.600 milions d’habitants al món. En 70 anys hem triplicat la població i som uns 8.000 milions. Aquest desenvolupament l’hem aconseguit a través de la revolució industrial, i això ens ha portat a una forma de vida inimaginable fa 200 anys, però amb danys col·laterals importants. Hem de gestionar-nos de manera diferent perquè, si no, no tindrem recursos que deixar-los a les generacions esdevenidores. Està fallant la societat del benestar. Ens hem tornat tots molt còmodes i estem poc disposats a sacrificar res.

És també fundadora i presidenta del Centre d’Innovació per al Desenvolupament Sostenible, què promouen des de la institució?

Divulgar i trobar solucions bàsiques a problemes bàsics que estan per solucionar. Ens agrada ajudar joves que tenen idees sobre gestió de l’aigua, gestió i eliminació dels residus, habitabilitat...

Per a afavorir aquest impuls han creat també Arpa Change...

El 2017 vam fer un programa per reduir les emissions de CO₂ i això passava, en primer lloc, per reduir el consum. Aconseguim baixar la factura de la llum un 38%. Hem posat 100 quilowatts de plaques fotovoltaiques en el sostre i hem creat el nostre propi mòdul d’hidrogen verd per a consumir.

És l’energia del futur...

Crec que sí. Per a nosaltres que tenim a Espanya sol, aire i costa, sí.

Això sí, requereix fortes inversions...

I què no? Potser no és molt més car perforar un pou, extreure petroli, portar-lo a una refineria, refinar-ho i distribuir-ho?

Estan bolcats en l’hidrogen verd. Arpa ha creat amb Grup Zoilo Ríos una empresa, SHiE, amb la qual impulsar aquesta energia.

Volem potenciar l’hidrogen verd, empènyer-lo i popularitzar-lo. Volem generar-lo, emmagatzemar-ho, distribuir-ho i dispensar-ho.

I treballen també en el tractament d’aigües residuals...

Saps les multes que paguem a Europa perquè no tenim depuradores en la majoria dels pobles d’Espanya? Hem dissenyat sistemes nous de depuració d’aigües per a municipis petits. Hem aconseguit desenvolupar petites depuradores que depuren un 80% més i costen gairebé un 20% menys. Nosaltres tenim un campament amb 4.000 persones en qualsevol lloc del món i hem de depurar les aigües. Bé, perquè tota aquesta tecnologia que hem portat a llocs remots l’hem portat ara al territori, als pobles petits.