El BBVA preveu que l'euríbor –l'índex de referència per a les hipoteques a l'Estat- torni a ser positiu durant la segona meitat del 2022, fet que trencarà una tendència de més de sis anys en negatiu. Així ho ha indicat aquest dilluns el responsable de l'entitat a Espanya, Peio Belausteguigoitia, que ha apuntat a una pujada dels tipus d'interessos per part del Banc Central Europeu (BCE) al llarg dels pròxims mesos. Malgrat el possible increment, el directiu ha assegurat que demanar un crèdit "continuarà sent atractiu" en un entorn "d'alta competència entre institucions". De fet, Belausteguigoitia ha indicat que els baixos tipus continuen impulsant la concessió de crèdit al mercat immobiliari, que l'any 2021 va créixer un 54% a l'entitat.

El creixement en segments de negoci com l'immobiliari han fet incrementar el nombre de clients del BBVA a l'Estat. En concret, el banc va tancar 2021 amb 711.000 nous clients, un 37% més que l'exercici anterior. En aquest sentit, el grup manté l'objectiu d'assolir els 3,6 milions de clients durant els pròxims tres anys.