El patronat de la Fundació La Caixa ha reelegit el manresà Isidre Fainé com a president de l'entitat per als propers quatre anys en una reunió celebrada aquest dilluns. Fainé (Manresa, 1942) és també president de Criteria, el hòlding de La Caixa que li permet ser el principal accionista de CaixaBank. Els darrers mesos, a més de tenir un paper destacat en l'absorció de Bankia per CaixaBank, Fainé ha estat un dels protagonistes de l'oposició a l'opa parcial llançada pel fons australià IFM sobre Naturgy.

A la reunió s'ha acordat alhora la renovació per quatre anys més del notari Juan José López Burniol com a vicepresident, així com la incorporació com a patrons del president de Telefónica, José María Álvarez Pallete; del d'Inditex, Pablo Isla, (que cedirà el testimoni a l'abril a Marta Ortega); Isabel Gabarró i Joaquín Gay de Montellà en substitució de Salvador Alemany (Saba), Cèsar Alierta (Telefònica), Antoni Fitó i Javier Solana, el mandat del qual ha vençut.

La Fundació tindrà aquest any un pressupost de 515 milions d'euros, davant dels 510 milions de l'exercici anterior, de manera que es manté per tretzè exercici consecutiu una inversió social superior als 500 milions d'euros anuals, destaca l'entitat.

La superació de la pobresa infantil, amb 61.244 nens i nenes atesos i les seves famílies el 2021; el foment de l'ocupació entre col·lectius amb dificultats (48.758 oportunitats laborals creades), la cura de les persones amb malalties avançades (37.670 pacients atesos), el suport a entitats socials, l'impuls a l'educació i la formació de tota mena de col·lectius, la divulgació de la cultura i la ciència entre els públics de totes les edats (cinc milions de persones van visitar els centres de CaixaForum, CosmoCaixa i les exposicions itinerants) i la investigació mèdica segueixen sent les prioritats de la Fundació.

Una carrera iniciada al Banc Atlàntic

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, ​​ISMP a Business Administration per la Universitat de Harvard i diplomat en alta direcció per IESE, Fainé és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (des de desembre de 1992) i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors (des de maig de 1997).

El president de La Caixa va iniciar la seva carrera professional en banca com a director d'inversions al Banc Atlàntic el 1964, i posteriorment, el 1969, es va incorporar com a director general del Banc d'Asunción al Paraguai. Més endavant va tornar a Barcelona per ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a diverses entitats financeres.

El 1982 es va incorporar a La Caixa com a subdirector general, amb diversos càrrecs de responsabilitat. L'abril del 1991 va ser nomenat director general adjunt executiu i el 1999, director general de l'entitat, la presidència del qual va assumir el juny del 2007 fins al juny del 2014, data de la seva transformació a la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ​​La Caixa, així com la presidència de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona fins a la dissolució.

Va ser president de CaixaBank i membre del seu consell d'administració des del 2011, fins a la renúncia el 2016. També va ser president de Naturgy, des del setembre del 2016 fins al febrer del 2018, quan va ser nomenat president d'honor. Així mateix va ser conseller de Suez, des de l'octubre del 2014 fins a l'octubre del 2020.

Actualment ocupa la presidència de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), del World Savings Banks Institute (WSBI) i la vicepresidència de l'European Savings Banks Group (ESBG). És també president de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), del Capítol Espanyol del Club de Roma i fundador i president del Cercle Financer. Així mateix, és vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres (RACEF), patró del Museu del Prado, patró de la Fundació Carlos Slim i ha estat reconegut amb el Premi Forbes a la Filantropia 2018.