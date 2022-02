El PIB per càpita de Catalunya ha caigut per primer cop el 2020 per sota de la mitjana europea. Segons dades de l'Eurostat, el PIB per càpita de Catalunya va ser del 99% de la mitjana de la Unió Europea, mentre la xifra se situava en el 107% el 2019. Amb aquest descens, el PIB per càpita de Catalunya és el quart més elevat de l'Estat. La primera posició l'ocupa la Comunitat de Madrid, seguida del País Basc i Navarra. Les dades de l'Eurostat apunten que el PIB per càpita de Catalunya va ser de 27.800 euros el 2020, mentre el de la Comunitat de Madrid va ser de 34.100 euros, el del País Basc de 32.400 euros i el de Navarra de 31.200 euros.

Igual que Catalunya, tant la Comunitat de Madrid com el País Basc i Navarra han patit un retrocés en PIB per càpita el 2020 respecte al 2019. La Comunitat de Madrid és on més va caure amb 4.600 euros menys el 2020 respecte al 2019, mentre el descens al País Basc és de 4.100 euros, a Catalunya de 3.400 i a Navarra de 3.200.

En el cas de Catalunya, el 2006 va assolir el punt més alt amb el PIB per càpita català en el 124% de mitjana europea. Havia escalat des del 2000, primer any en què hi ha registres, del 119% de la mitjana europea. A partir del 2006 va anar descendint fins a situar-se el 2012 i 2013 en el 107%, després va augmentar progressivament fins a trobar-se en el 110% el 2016 i 2017. A partir d'aleshores ha anat caient any rere any fins a situar-se el 2020 en el 99%, per sota de la mitjana europea.

A nivell de la Unió Europea, el territori de Southern (Irlanda) és el que té major PIB per càpita amb un 274% respecte a la mitjana europea. El segueixen Luxemburg, Eastern and Midland (Irlanda) i la Regió de Brussel·les. Per contra, el departament d'ultramar francès de Mayotte és el que té un menor PIB per càpita, només un 30% respecte a la mitjana europea, seguit de Severozapaden i Severen Tsentralen, ambdós a Bulgària.