El 95,7% de les vegades que els consumidors van anar al supermercat el 2021 van trobar el producte que buscaven, un registre que ha millorat 0,5 punts en comparació de l’any anterior i que ha igualat el del 2019 a l’Estat, just abans de l’inici de la pandèmia. Així ho demostren les dades del Baròmetre OSA, impulsat per l’Associació d’Empreses de Fabricants i Distribuïdors (AECOC) en col·laboració amb Nielsen. L’informe, publicat ahir, puntualitza que l’índex de disponibilitat ha tornat a la normalitat després d’un 2020 marcat per l’inici de la crisi sanitària i el confinament de la població, que va distorsionar lleument les dades de disponibilitat al març.

En canvi, durant el 2021 les dades es van situar tot l’any al voltant del 96%, tret dels mesos d’estiu, quan va baixar al 95%. Els productes de drogueria i perfumeria (98%), els frescos (97,6%) i l’alimentació envasada (97,4%) van ser els que van tenir ràtios més grans de disponibilitat, mentre que en el cas de les begudes va ser del 92,8%. Els iogurts, la pastisseria i els cereals van ser els articles d’alimentació i begudes amb més disponibilitat, tots amb un índex superior al 98%. A l’altra banda, la cervesa (89,8%), la llet líquida (92,2%) i els gelats (92,4%) van ser les categories que van presentar més trencaments d’estoc.