El Govern espanyol es va comprometre ahir amb els agents socials a allargar un mes, fins al 31 de març, la vigència dels Expedients Temporals d’Ocupació (ERTO), que expiraven aquest 28 de febrer. La mesura, que s’aprovarà al Consell de Ministres d’avui, permetrà iniciar el procés de transició dels ERTO covid cap als de causes econòmiques o de força major que recull la reforma laboral. Amb l’extensió, es mantenen les condicions per als treballadors però es modifiquen les exoneracions a la Seguretat Social de les empreses, que passen del 80% al 60% on hi hagi plans de formació; al 20% en empreses de més de 10 empleats sense plans de formació; i al 30% en les que tampoc en tinguin però comptin amb menys de 10 treballadors.

L’exoneració a la Seguretat Social per a les empreses amb un ERTO per força major serà del 90%. Així mateix, el Govern activarà avui el nou mecanisme RED per al sector de les agències de viatges, que es podrà acollir, així, a proteccions noves sorgides de l’acord de la reforma laboral.