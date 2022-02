Els sectors més afectats per la caiguda de la mobilitat internacional provocada per la covid celebren el retorn del Mobile World Congress (MWC) en les dates habituals i amb unes previsions d’arribar a la meitat d’assistents prepandèmics. Els hotelers, restauradors i taxistes de Barcelona entomen la celebració del congrés de telefonia més gran del món com «el tret de sortida cap a la normalitat» i destaquen l’impacte emocional que suposa per als negocis. Amb tot, es mostren conscients que l’activitat quedarà lluny de les edicions anteriors. Així doncs, els restauradors no esperen arribar a la meitat de la facturació, els hotelers han rebut un 40% menys de reserves i els taxistes no veuen necessària la liberalització del servei d’altres anys.

Els hotels confien que el MWC, que obrirà portes d’aquí exactament a una setmana fins al 3 de març, suposi el «tret de sortida» de la recuperació del sector, que encara pateix una «situació complicada». Així ho va dir el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, en declaracions a l’ACN. «Les previsions no són comparables amb les del 2019, però és un tret de sortida molt important, sobretot per la resta de fires que venen després», ha detallat Clos.