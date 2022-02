Les exportacions agroalimentàries catalanes han superat els 12.000 milions d’euros. En concret, l’any 2021 s’ha arribat al nou rècord de 12.878,05 milions en vendes internacionals, el 12,35% més que l’any anterior, quan es va superar per primer cop el llindar dels 11.000 milions. Segons les dades de Prodeca, la Promotora dels Aliments Catalans, el sector de la carn continua encapçalant el rànquing de vendes internacionals, encara que és el que menys creix pel descens de vendes a la Xina. Així doncs, el comerç exterior ha continuat creixent més que la mitjana de l’Estat, que és del 10,70%. El director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, ha destacat que les vendes s’han incrementat tant en valor com en volum respecte el 2020.

«Venem més i venem millor», va resumir el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol. En aquest sentit, va descartar que l’augment del valor de les exportacions estigui relacionat amb el repunt de la inflació. De fet, en els últims 10 anys les exportacions del sector agroalimentari han crescut el 89,39% en valor i el 53,16% en volum. Per tant, hi ha una demanda global creixent de productes amb valor afegit.

Els resultats publicats per Prodeca ahir constaten que el sector agroalimentari català es «consolida» com a «motor» de l’economia, amb unes «molt bones xifres» tenint en compte el context global encara marcat per la crisi derivada de la covid-19. Mòdol va assegurar que Catalunya «és un dels clústers agroalimentaris líders i referents» a Europa. «Les dades indiquen que aquesta aspiració és cada vegada més una realitat», va afegir.

Per segon any consecutiu Catalunya ha liderat les exportacions agroalimentàries de l’Estat espanyol per sobre d’Andalusia, que fins al 2020 havia ocupat aquesta posició. De fet, les exportacions catalanes suposen gairebé una quarta part -21,78%- de les de l’Estat.

Pel que fa a empeses, Prodeca ha xifrat en 2.700 les que exporten regularment, i donen feina a més de 166.000 persones de manera directa. Tot plegat equival a prop del 16% del PIB català, segons va detallar Sentmartí. «Tenim un sector que és a la Champions», va dir el gerent, comparant la situació del sector agroalimentari amb el futbol.

Pel que fa a sectors, el creixement és «transversal» i tots han augmentat en valor i en volum.