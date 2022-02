El mexicà Grup Bimbo, una de les panificadores més grans del món, va informar aquest dimarts que els seus beneficis nets van ser de 15.916 milions de pesos (784,2 milions de dòlars) el 2021, un 74,7% més que el resultat del 2020. «El 2021 va ser un any excepcional per a Grup Bimbo, vam arribar a nivells rècord de vendes, volum i utilitat mentre vam transformar el negoci en un entorn operatiu complex. Les nostres inversions en capital també van arribar a un nivell rècord, ateses les oportunitats que estem veient als nostres mercats i categories», va dir Daniel Servitje, president del consell i director general de Grup Bimbo, i recull l’informe.

Al seu report financer, Bimbo va assenyalar que les vendes van arribar als 348.887 milions de pesos (17.189,8 milions de dòlars), amb un augment del 5,4% respecte al 2020. A més, els beneficis bruts el 2021 van ser de 185.313 milions de pesos (9.130,4 milions de dòlars), un 3,9% més que el 2020, mentre els beneficis d’operació van créixer un 34,3% fins als 34.126 milions de pesos (1.681,4 milions de dòlars). Les utilitats abans d’ingressos financers, impostos, depreciació i amortització (Ebitda) van ser de 49.178 milions de pesos (uns 2.423 milions de dòlars), un augment de 8,8% davant els guanys del 2020.

Al 31 de desembre del 2021, Bimbo va acumular un deute total de 92.855 milions de pesos (4.575 milions de dòlars) respecte als 85.229 milions de pesos (4.177 milions dòlars) que tenia a finals del 2020. «L’augment es va explicar per les inversions en capital, el finançament per a les adquisicions, així com el retorn als accionistes», va detallar la companyia a l’informe. Grupo Bimbo va recordar que el 2021 va completar «amb èxit» sis adquisicions estratègiques: dos als Estats Units, dos a l’Índia, una a Espanya i una al Brasil.

Quart trimestre

En el quart trimestre del 2021, Bimbo va detallar que els seus beneficis nets van augmentar un 66,9% en relació amb el mateix període del 2020, per situar-se en els 4.824 milions de pesos (237,7 milions de dòlars). En el període octubre-desembre, les vendes van arribar als 97.445 milions de pesos (4.801,2 milions de dòlars), amb un augment del 14,9% respecte al quatre trimestre del 2020. Els beneficis bruts el quatre trimestre del 2021 van ser de 50.903 milions de pesos (2.508 milions de dòlars), un 11,7% més que en el quart trimestre del 2020. Mentre els beneficis d’operació van créixer un 17,4%, fins als 9.998 milions de pesos (492,6 milions de dòlars). Finalment, l’Ebitda va ser de 13.516 milions de pesos (uns 666 milions de dòlars) en l’últim trimestre de l’any passat, amb una alça del 5,8% davant el mateix període del 2020.