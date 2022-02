El conseller delegat de Cupra, Wayne Griffits, va aprofitar ahir el quart aniversari de la marca per anunciar que afegiran dos nous models a la seva cartera sense detallar on es fabricaran. «De cara al 2025, duplicarem el portfoli amb dos nous models», va assegurar el també cap de Seat en una presentació. Una altra de les grans novetats en el futur més immediat de la marca serà l’aposta pel metavers i endinsar-se en el negoci dels NFT digitals, amb una plataforma anomenada ‘Metahype’ que estarà disponible a partir del segon semestre de l’any i que té l’objectiu de portar la marca «al següent nivell». Pel que fa a la facturació, Cupra vol duplicar les vendes de prop de 80.000 cotxes del 2021 i assolir una facturació de 5.000 milions d’euros.

Wayne Griffiths va fer aquests anuncis en una presentació que combinava el format físic amb el digital, i en alguns moments es va poder veure un avatar del conseller delegat de Cupra parlant en un entorn digital. Amb ‘Metahype’, la marca busca «portar les experiències emocionals al següent nivell» i ser pioners en el sector de l’automoció en apostar pel metavers, col·laborant amb altres sectors com ara els promotors del Primavera Sound o el canal U-Beat.

Cupra tindrà el seu propi ‘hub’ dins la plataforma on busquen crear experiències com la recreació de carreres de competicions. A més subhastaran el primer NFT -actius com una imatge, un gràfic o un vídeo o qualsevol altre contingut digital- de l’Urban Rebel just abans del llançament de l’experiència de competició.

Encara està per decidir amb quina plataforma, quin mecanisme blockchain es faran servir per a bastir el ‘Metahype’.

En creixement

«Cupra ja és una marca rellevant», va assegurar Griffiths, que va lamentar que e no poden donar resposta a la demanda de vehicles com el Formentor que «sobrepassa tot el que havien imaginat».

L’aposta de Cupra pel 2022 és la de duplicar les vendes i la facturació, així com la xarxa de distribució. I la manera d’aconseguir-ho serà donar prioritat als models de la marca, sobretot el 100% elèctric Cupra Born, a l’hora de distribuir els semiconductors que vagin arribant, en plena crisi de subministraments que el dirigent de l’empesa preveu que s’allargui tot l’any i pugui començar a suavitzar-se a partir del 2022.

Un any després d’anunciar el Cupra Tavascan, la marca va avançar que espera incorporar dos models addicionals el 2025, any en què està previst que surti al mercat el model utilitari elèctric Urban Rebel, presentat en l’últim saló de l’automoció de Munic. Griffiths no va donar detalls sobre quin tipus de vehicle serà ni on es fabricaran, i es va limitar a assegurar que aquest anunci busca mostrar «l’ambició» d’una marca que «continuarà creixent» en els propers anys.

De la mateixa manera, tampoc va aclarir si el model Tavascan, dissenyat a Barcelona, es fabricarà a la Xina o no, però va detallar que hi ha «moltes possibilitats» dins del consorci. Griffiths va assegurar que la planta de Martorell «estarà bastant ocupada» amb la fabricació del cotxe elèctric petit del grup Volkswagen, que depenen dels ajuts del PERTE per desenvolupar els vehicles de zero emissions. «Estem esperant que (els ajuts) es publiquin», va recordar el president de la companyia del Baix Llobregat Nord.