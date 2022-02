Avui Cupra celebra quatre anys de vida, i ho fa consolidant-se com la referència en el segment de l’electrificació. L’arribada del Cupra Born l’any passat i la futura irrupció el 2024 del Cupra Tavascán i el 2025 del model que sortirà del Cupra UrbanRebel forjarà una gamma consolidada en vehicle elèctric que ha de servir de trampolí per al futur de la companyia Seat SA. En un esdeveniment digital, la marca ha mostrat els seus arguments de futur.

Wayne Griffiths, president de les dues marques espanyoles (Seat i Cupra), ha sigut l’impulsor de la filosofia Cupra des del seu naixement fa quatre anys, una tarda de febrer al circuit de Terramar. Per a ell, «l'electrificació és un punt clau per a Cupra i crea una oportunitat tant per a Seat com per al futur de la companyia. El nostre objectiu per al 2022 és doblar les vendes de l’any passat en què vam aconseguir prop de 80.000 vehicles (dels quals el 70% van ser del Cupra Formentor). Ja l’any passat vam aconseguir un increment de vendes del 189,4% respecte al 2020», diu el responsable de la companyia.

El creixement de Cupra és exponencial, i ja el 2021 més del 40% de les seves vendes van correspondre a vehicles electrificats, ja sigui 100% elèctrics (Born) o bé híbrids endollables (León i Formentor). Del Born, finalista del premi <strong>The Car Of The Year</strong> que es decideix dilluns que ve, ja se n’han venut 4.000 unitats i compta amb més de 8.400 comandes. Alemanya és el principal mercat de Cupra, amb 30.800 cotxes al carrer, seguit d’Espanya (11.000) i la Gran Bretanya (7.700).

Assalt al mercat australià

Entre els plans de creixement de la companyia, Wayne Griffiths va confirmar l’aposta per «Cupra, que és la marca que més creix en volum amb un perfil de client cada vegada més jove. Amb models com el Born busquem créixer com a marca a Europa i als mercats electrificats del nord d’Europa. També buscarem estendre la nostra empremta en mercats com l’australià». En un futur la marca també s’aventurarà al mercat nord-americà, no així en el xinès en què la presència del grup Volkswagen és forta i ara per ara no està previst que hi arribi. L’arribada del Tavascán el 2024 i de l’Urban Rebel el 2025 reforçarà l’aposta de la marca per l’electrificació total.

«El nostre quart aniversari té un significat especial», afirma Griffiths. «El pla que tenim preparat per al 2022 inclou l’objectiu de duplicar les vendes, la facturació i la xarxa de vendes. Per això hem denominat a la nostra ambició ‘Cupra2’. Fa quatre anys, molta gent dubtava de nosaltres, però nosaltres mai ho hem fet de nosaltres mateixos. Aquest any volem demostrar, una vegada més, que res pot frenar el nostre impuls imparable», diu el CEO de la marca.

Oportunitat única

L’aposta del PERTE de l’automòbil a Espanya podria representar una nova oportunitat per impulsar més el creixement de Cupra. En aquest sentit s’ha d’acabar de perfilar tots els projectes. Wayne Griffiths va confessar en una trobada recent amb els jurats espanyols del premi The Car Of The Year que estem «en vista d’una gran oportunitat. El risc més gran és no posar-ho en marxa, no fer-ho. El risc és no aprofitar aquesta oportunitat».

Respecte al futur de Cupra i de Seat, Wayne Griffiths és clar: «Estem transformant la companyia i Cupra és l’eina clau per impulsar aquesta transformació. Amb Cupra plantegem una electrificació racional i passional, prestacional. Crec que aportem un ús de l’electrificació per fer el que altres marques no poden fer». Més enllà del 2030 l’horitzó és totalment elèctric. «Està clar que a Seat l’electrificació arribarà més tard, és normal, però s’ha de tenir en compte que el 2030 amb la política d’emissions s’arribarà als 57 grams i s’hauran de potenciar els híbrids endollables». Preguntat pel futur dels noms als cotxes de la companyia, Griffiths ho té clar: «Noms espanyols i passionals, sens dubte».

Univers Metahype

Quant a l’estratègia de Cupra, la marca apostarà per establir una nova relació amb el client. «Tenim diferents perfils de client, perquè Cupra ha nascut de 0. Els joves són al capdavant, però ens estem adaptant a tothom. S’ha de treballar amb els temps, amb diferents aproximacions, perquè no només es tracta del cotxe sinó de tot el que l’envolta, la distribució, la venda, la fabricació, l’ús. Allà és clau buscar aquesta nova relació amb el client creant una experiència omnicanal», diu Antonino Labate, director d’estratègia, desenvolupament i operacions de la marca.

En aquest nou univers, avui Cupra també ha presentat la seva nova estratègia en un esdeveniment digital (el futur obliga, i el present també). La marca ha anunciat els seus dos nous models (Tavascan i UrbanRebel), com a eixos del nou espai Metahype, una nova plataforma col·laborativa metavers que engegarà a finals d’aquest any. «Metahype és la nostra interpretació d’aquest nou univers. És un espai en què les marques, les empreses emergents i els creadors de continguts poden acollir una gran varietat d’esdeveniments i experiències per crear i compartir cultura», explica Griffiths. «Amb l’entrada de Cupra en el metavers, estem demostrant una vegada més que som una marca que va més enllà del món de l’automòbil», afirma.

Per completar la celebració del quart aniversari, Cupra ha presentat una nova experiència emocional en el metavers amb el Cupra2Experience. «Amb el nostre UrbanRebel totalment elèctric, estem creant aquesta iniciativa de competició única que consisteix a conduir al món real mentre el que veus és virtual», diu Antonino Labate. «Amb Cupra2Experience estem disposats a revolucionar els formats tradicionals dels esports de motor», afirma. Ahir la marca va subhastar el seu primer NFT del UrbanRebel, el guanyador del qual serà un dels primers pilots del Cupra2Experience.