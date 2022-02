Endesa ha presentat els seus resultats del 2021 amb un benefici ordinari net de 1.902 milions d’euros, un 11% menys que el 2020 (2.132 milions), en un exercici condicionat «per les turbulències en els mercats gasistes internacionals i amb preus elèctrics rècord a Europa». No obstant això, la companyia elèctrica destaca que la xifra supera en un 12% l’estimació de 1.700 milions de beneficis del novembre. Aquesta millora permetrà repartir als accionistes un dividend d’1,44 euros per acció, un 11% superior a la xifra comunicada al Capital Markets Day. En paral·lel, Endesa va elevar el resultat brut d’explotació (ebitda) a 4.278 milions el 2021, un 6% més que l’any anterior, gràcies a mesures de gestió i a l’impacte positiu de resultats no recurrents. Segons Endesa, dos terços d’aquest ebitda estan «alineats» amb la nova «taxonomia verda» de la UE. Alhora, el 75% de la inversió bruta de 2.200 milions executada el 2021 «s’ajusta» a aquesta taxonomia.