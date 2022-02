El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, sol·licita consens polític per constituir una «gran metròpolis barcelonina» que aglutini un total de 164 municipis amb una superfície superior als 3.200 quilòmetres quadrats i amb 4,6 milions d’habitants. En un acte a la seu de Foment, Sánchez Llibre va defensar habilitar els «mecanismes polítics» necessaris per aconseguir que la regió metropolitana de Barcelona sigui «una realitat política i econòmica».

L’acte va servir per presentar l’informe «Repensar la metròpolis. Fer metròpolis», elaborat a partir del testimoni de 51 persones que han participat durant l’últim any en activitats de RethinkBCN, un òrgan de la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de la patronal Foment del Treball.

El president d’Agbar, Ángel Simón, va argumentar, per la seva banda, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona té competències limitades, i el document de síntesi elaborat per RethinkBCN advoca per «ampliar el camp d’acció» de l’àrea metropolitana, que ara reuneix 36 municipis que sumen 3,2 milions de persones.

Generar «una gran il·lusió»

Sánchez Llibre es va mostrar partidari d’una «governança diferent» a la regió metropolitana i un model basat en la col·laboració publicoprivada, i va reivindicar experiències com la gestió de l’aigua per part d’Agbar. «Entenc que pugui semblar una utopia (plantejar aquesta regió metropolitana), però com que es tracta de posar llums llargs, s’ha de contribuir que pugui ser una realitat en dos, tres, quatre o cinc anys», va afirmar el president de Foment, per a qui un projecte així podria generar «una gran il·lusió», com va passar amb els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. Segons Sánchez Llibre, una regió metropolitana de Barcelona en la seva plenitud podria ser la locomotora industrial catalana i també d’Espanya, per la qual cosa ha apel·lat al consens institucional per fer-la possible.

Avançar cap a la creació d’una regió metropolitana «és l’única oportunitat que tenim» pensant en la competitivitat futura d’aquesta àrea geogràfica, va reiterar Ángel Simón.

L’informe presentat aquest dimarts recopila les diferents visions dels autors que han passat per l’espai web de RethinkBCN l’últim any sobre quines actuacions s’haurien de portar a terme per millorar el desenvolupament de la regió metropolitana.