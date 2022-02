El govern espanyol va aprovar ahir la pròrroga dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO) per covid-19 fins al pròxim 31 de març, allargant així la seva vigència, que expirava aquest 28 de febrer. Si bé es mantenen les condicions per als treballadors, la nova pròrroga modifica les exoneracions a la Seguretat Social de les empreses. En les companyies on hi hagi plans de formació, les exoneracions passaran del 80% actual al 60%. En el cas de les empreses que no ofereixin plans de formació, l’exoneració serà del 20% si tenen més de deu empleats, i del 30% si compten amb menys de deu treballadors. Per altra banda, les exoneracions a la Seguretat Social per a les empreses amb un ERTO de força major serà del 90%. Tant en els expedients de força major com en els expedients covid-19, l’extensió es farà de forma automàtica i ni les empreses ni els treballadors hauran de fer gestions addicionals.