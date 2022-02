Les baixes laborals provocades per la sisena onada de la covid-19 han obligat una de cada tres pimes catalanes a parar l’activitat de manera total o parcial des del 20 de desembre, segons una enquesta elaborada per la patronal Pimec. En concret, el 30,6% de les empreses han hagut d’interrompre el dia a dia de manera parcial i el 3,1% s’han vist forçades a fer-ho totalment. L’elevada taxa de contagi de la soca del coronavirus òmicron s’està deixant notar en el teixit productiu, tot i que l’impacte econòmic directe en la marxa de les empreses es presumeix menor per l’elevada implantació del teletreball i la menor gravetat dels contagiats (baixes més curtes).

Els sectors més afectats per l’allau de baixes produïdes per la variant òmicron són la construcció, amb el 48,8% de les empreses afectades; el primari (47,1%); la restauració i l’hostaleria (44,6%), i el comerç (40,7%). El sondeig, que ha fet públic Pimec aquest dimarts en un comunicat, revela també que el 70,5% de les empreses catalanes han tingut treballadors en baixa per incapacitat temporal entre la setmana prèvia al Nadal i el 17 de gener, i més del 35% han doblat la incidència mitjana registrada el 2020.

Problemes administratius

Aquesta allau de treballadors contagiats ha portat una quarta part de les empreses a tenir problemes per tramitar les baixes laborals, mentre un 55% de les pimes admet fer front a un increment dels costos laborals. L’enquesta revela que un 4% de les empreses han tingut més del 50% de la plantilla de baixa; l’11,3% han registrat entre un 26% i un 50% del personal en aquestes condicions; el 19,9%, entre l’11% i el 25%; el 15,4%, entre un 6% i un 10%, i el 19,9%, entre un 1% i un 5%.

Per fer front a tota aquesta incidència, les pimes han optat per reorganitzar l’activitat creant grups bombolla (32%); incrementant el teletreball (27,1%) i contractant més personal (21,8%), entre altres fórmules. Aquest últim efecte, el de més contractacions, és una conseqüència col·lateral inesperada que no ha sigut prou estudiada pels analistes i que respon al fet que les empreses no poden permetre’s desaprofitar la recuperació econòmica per no disposar de força laboral suficient.

El 55,8% de les empreses afirmen que les baixes laborals els han suposat un augment dels costos i el 22,8% tenen fins i tot problemes per tramitar-les. Davant aquesta situació, Pimec ha reclamat «una moratòria administrativa» per «evitar una allau d’incidències en les liquidacions de les quotes a la Seguretat Social i en les retencions de l’IRPF».

Crítiques de la patronal Pimec

Pimec demana «la necessitat d’emprendre mesures efectives per aturar les cadenes de transmissió i, per descomptat, la necessitat que les persones contagiades s’hagin de mantenir segons els protocols vigents aïllades», però ha lamentat també «la falta d’anticipació davant aquestes dades, que eren totalment previsibles tenint en compte el comportament que aquesta variant ha tingut des de la seva aparició a Sud-àfrica i fa setmanes per tot Europa».

La patronal critica la falta de sensibilitat amb el teixit productiu i l’activitat econòmica generant, en un primer moment, incerteses en els protocols i inseguretat a empreses i persones treballadores, i posteriorment, automatismes de les baixes i les altes que comporten incidències administratives». En aquest sentit, considera que no «s’ha dotat dels recursos necessaris i amb la celeritat necessària per evitar-ho, amb certa improvisació que ha revertit en un funcionament deficient de les tramitacions i la transmissió de comunicacions a empreses i al sistema de seguretat social». D’altra banda, considera que tot això reverteix en un nombre rellevant d’incidències en els càlculs dels salaris i de les liquidacions de seguretat social, així com de les liquidacions de retencions a compte de l’IRPF i altres tramitacions administratives, raó per la qual demana una moratòria administrativa per evitar l’allau d’incidències en aquests tràmits administratius.