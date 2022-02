El Grup Volkswagen i Seat construiran una fàbrica de bateries a Espanya. Així ho ha revelat Herbert Diess, conseller delegat del consorci alemany, en un esdeveniment en què ha detallat la seva estratègia fins a l’any 2030. La voluntat del grup és convertir Espanya en un hub de mobilitat elèctrica cooperant amb el Govern per transformar-lo en un país líder en aquest camp. La companyia de Martorell i el Grup Volkswagen sol·licitaran, per portar a terme els seus plans, participar en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) presentat dilluns passat pel president Pedro Sánchez per impulsar el cotxe elèctric amb 4.300 milions dels fons europeus fins al 2023.

La planta de bateries espanyola es convertirà en la tercera de les sis que el Grup Volkswagen construirà a Europa per al 2030 després de la d’Alemanya i Suècia. «Estem disposats a establir tota la cadena de valor de la mobilitat elèctrica del país, inclosa la producció de vehicles elèctrics, així com els seus components, i una nova fàbrica de bateries del grup», ha dit Diess. «Tenim la intenció de construir la gigafàbrica número tres a Espanya. Aquesta localització permetria un subministrament altament segur per a la producció de vehicles elèctrics prevista al país», ha afegit Thomas Schmall, president del consell d’administració de Seat. Schmall ha detallat que la construcció de la potencial gigafàbrica de bateries espanyola es realitzarà amb un soci estratègic que no ha anomenat. «En la seva fase final, a finals de la dècada, la planta podria tenir una capacitat anual de 40 GWh».

Cotxes urbans elèctrics ‘made in Spain’

Aquests vehicles que han anomenat els directius alemanys són una família de cotxes elèctrics urbans que el Grup Volkswagen pretén produir a partir del 2025. Seat ha posicionat Martorell com la planta més adequada per al seu acoblament amb el pla Future Fast Forward, que va presentar al març, una estratègia per liderar l’electrificació de la indústria automobilística espanyola a través de la producció d’aquests cotxes elèctrics. Herbert Diess s’ha referit a l’adjudicació de la família d’urbans elèctrics del grup a Martorell al·legant que «depenent del context general i del recolzament per part del sector públic, a partir del 2025 la família Small BEV podria fabricar-se a Espanya».

Per la seva banda, Wayne Griffiths, president de Seat i conseller delegat de Cupra, ha expressat que l’objectiu de la marca espanyola és «transformar la planta de producció de Martorell en una fàbrica de vehicles 100% elèctrics». «Estem preparats per transformar la indústria espanyola i per fer realitat el potencial del pla Future Fast Forward», ha afegit.

Segons exposa Seat, el cotxe elèctric urbà seria un projecte «gran en termes de volum potencial» i «una fita important al camí cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic». Segons els seus càlculs, els vehicles elèctrics d’aquest segment oscil·larien entre els 20.000 i els 25.000 euros, un preu «essencial per fer accessible l’electromobilitat al públic general». La marca afegeix que la seva producció a Espanya «serviria de motor per a la generació d’ocupació, especialment per als joves.