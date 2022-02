La normalitat postcovid torna també a l’activitat firal. Així, les comarques de la Catalunya Central acolliran enguany 70 fires, el doble de les que va acollir el 2020. Segons el Registre d’Activitats Firals (RAFC), les comarques de la Catalunya Central aglutinaran el 17% de l’activitat del sector prevista a Catalunya per a aquest 2022. La millora de les dades epidemiològiques ha propiciat que organitzadors i entitats afrontin aquest any amb menor incertesa i major optimisme, fet que dóna peu a que Catalunya celebir enguany un total de 420 fires i recuperi d’aquesta maneramés de 200 esdeveniments respecte del 2020, i més de 50 en relació al 2021.

Pel que fa a la demarcació, les 70 fires previstes dupliquen les 34 del 2020. Osona és la segona comarca amb major activitat firal prevista per al 2022 del conjunt de Catalunya, amb un total de 26 fires programades, només superada pel Barcelonès, amb 59. Per la seva banda, el Bages en celebrarà 20. Al Berguedà l’activitat es concentrarà en setze fires, mentre que el Solsonès n’acollirà 7 i l’Anoia, 1. Del territori central, només el Moianès experimenta una caiguda de l’activitat firal.

Les fires multisectorials —amb 24 activitats firals programades— i les d’alimentació, vins, hoteleria i els seus equips —amb 18— sumen el 60% del calendari firal a la Catalunya Central aquest 2022. També hi ha previstes fires de serveis, de caire agrícola, d’àmbit ramader i avícola, de sanitat i medi ambient, i de serveis diversos. Destaquen també les fires artesanes, que representen l’11,4%.

Al conjunt del país, la distribució territorial és força homogènia tot i que l’àmbit metropolità de Barcelona concentrarà el major nombre de fires (27%); seguit de les comarques de Girona (19%); Catalunya Central (17%); comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran (16%); Penedès i Camp de Tarragona (13%), i Terres de l’Ebre (9%). El creixement de l’activitat firal -el balanç és favorable gairebé a tot el territori si es compara amb el 2020- s’accentua especialment al Barcelonès (+ 33) i a Osona (+ 16). El Bages també figura entre les comarques on més creix l’activitat firal respecte de fa dos anys (-11%). L’octubre continua sent el mes preferit per entitats i organitzacions firals, amb el 19,4% de les fires previstes, seguit el mes de maig (13,9%), novembre (12%) i l’abril (11%). Particularment, pel que fa a les fires internacionals i estatals, els mesos amb major nombre d’esdeveniments són febrer, abril, maig i setembre.

Al conjunt de Catalunya, les fires multisectorials concentren el 29,2% dels esdeveniments del 2022; seguides de les fires d’alimentació i l’hoteleria (24,5%) i les artesanes (14%). També tenen un pes important les fires dedicades als serveis, (7,4%), les ramaderes i agrícoles (5,9%), i les d’automoció (4,3%).