Catalunya té actualment unes 1.350 empreses amb negocis a Ucraïna. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat que aquestes companyies exporten per un total de 151 milions d'euros (MEUR), el que suposa un 0,2% del total de les exportacions catalanes. Torrent ha admès que hi ha "preocupació" per la situació de guerra que es viu actualment a Ucraïna i per l'atac rus, però ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. "Estarem treballant al costat d'aquestes empreses i ho farem de manera quirúrgica, mirant la situació de cadascuna", ha assenyalat Torrent. El conseller també ha explicat que no ha estat fins aquest dijous que les companyies s'han adreçat a la Generalitat a mostrar la seva preocupació.

En aquest sentit, Torrent ha explicat que el Govern està "al costat" de les empreses i fent monitoratge des de l'oficina d'Acció a Barcelona, però també de la de Moscou. "Avui el que cal donar és un missatge de suport a totes aquestes companyies", ha reblat el conseller. No tenen confirmació de Volkswagen D'altra banda, Torrent ha assenyalat que no tenen cap confirmació per part de Volkswagen que la fàbrica de bateries del cotxe elèctric es localitzi finalment al País Valencià, tal com apunten algunes informacions. Torrent ha destacat "l'esforç" que estan fent des del govern "per aconseguir el màxim nombre de peces de la cadena de valor del cotxe". "De moment el que hem aconseguit és la fabricació del cotxe a Martorell. Això és molt important perquè sense això no s'explica la resta. Si no es fabrica la plataforma elèctrica a Catalunya no podem estar parlant de la resta de components", ha recordat Torrent. Finalment, el conseller ha reconegut que segueixen treballant per aconseguir la planta de bateries i ha recordat que a Martorell també hi haurà el centre de desenvolupament de bateries. "Això és molt important, també".