La Conca d’Òdena compta amb 51 empreses del sector del ‘packaging’ que donen feina a 905 treballadors i facturen 162 milions d’euros. Aquestes són les conclusions d’un estudi elaborat en el marc del projecte Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona i en el qual hi participen els set ajuntaments de la Conca. També es preveu invertir 200.000 euros en dur a terme accions per ajudar al sector.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha avançat que al llarg del 2022 es faran cursos de formació especialitzats. També es duran a terme accions d’innovació i de sostenibilitat.

El del ‘packaging’ i les arts gràfiques és el cinquè sector econòmic més important de l’Anoia, després del de la moda, el turisme, les TIC i l’alimentació. Aquesta és la conclusió que se n’extreu de l’estudi. La majoria de les empreses del territori treballen pels segments de gran consum (farmàcia, cosmètica o alimentació). El diagnòstic conclou que, tot i la pandèmia, un bon nombre d’empreses s’han mantingut o crescut en volum de negoci. També destaca que les tres principals empreses de la cadena concentren més del 40% de la facturació.

El programa Treball, Talent i Tecnologia forma part del pla de xoc impulsat per la Diputació de Barcelona per fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19. El programa compta amb un pressupost de 10 milions d’euros, dels quals 200.000 s’han destinat al projecte Conca Tech impulsat pels set ajuntaments de la Conca d’Òdena -Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí-.