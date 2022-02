Una desena de petites empreses productores i elaboradores de la comarca del Bages més alguna d’Osona s’han agrupat per crear la cooperativa L’Obradora. Un dels objectius és poder gestionar de forma compartida un obrador que permeti, entre d’altres, allargar la vida de l’excedent de producció agrícola, transformant tot aquest producte en conserves i altres elaborats. Això, segons els promotors, ha de permetre oferir un producte elaborat de proximitat i màxima qualitat, i a la vegada evitar el malbaratament alimentari.

Des del moment que es va saber que l’Ajuntament de Manresa crearia un obrador compartit (vegeu Regió7 del 12 de febrer) es diferents empreses productores van començar a treballar per agrupar-se i crear la cooperativa l’Obradora, «perquè per a un petit productor és molt difícil invertir en una infraestructura com aquesta». En canvi, treballant de forma agrupada «es podran compartir productes, serveis i coneixements a l’hora que es facilitarà la gestió», explica Jordi Morera, president de la nova cooperativa.

Es tracta d’un projecte cooperatiu inèdit a Catalunya que vol promoure l’economia local, de caràcter social i solidari, a través de la cooperació i el treball compartit. És un pas més en el treball que productores, elaboradores i distribuïdores estan fent a la comarca del Bages des de fa uns anys. Les empreses impulsores de la nova cooperativa L’Obradora són les productores L’Hort del Navarro, Horta Les Arnaules, Ecopallareta, Can Torres, Horta Can Calafell, Niu Verd, Mas Rossinyol, Agustí Peixater i les elaboradores Frescoop i Sambucus.

La cooperativa pretén treballar en un obrador de forma compartida per obrir-lo a altres productors per tal que puguin fer ús de l’espai i cooperar. D’aquesta manera els usuaris de l’obrador podran transformar el seu propi producte, tot i que també disposaran de l’opció del servei de maquila per tal que altres empreses puguin elaborar amb productes locals la seva marca.