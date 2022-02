L’atac de Rússia a Ucraïna ha incrementat la incertesa entorn de les criptomonedes, que s’estan devaluant. Com ha passat en els últims mesos, totes les criptomonedes han mostrat que tenen poca prevalença com a valor refugi en moments d’incertesa. Bitcoin s’ha desplomat en la seva cotització fins al seu nivell més baix en un mes, entorn dels 35.000 dòlars, amb una baixada d’un 4% al migdia. La correlació habitual entre les cotitzacions de criptos fa que totes abaixin el seu preu. Altres actius també s’estan veient afectats pel clima bèl·lic internacional. Les borses baixen, el rendiment dels bons dels EUA es retalla, mentre que el dòlar es revaloritza en comparació amb l’euro, igual que l’or i el petroli. Especialment destacable és el paper de l’or, que sí que reivindica el seu paper com a valor refugi en una situació com l’actual.

A més, Ucraïna va aprovar la setmana passada l’estatus legal per a les criptomonedes. El Parlament ucraïnès va aprovar les esmenes plantejades pel president del país a la llei d’actius virtuals legalitzant l’activitat de les firmes de criptoactius. El regulador dels mercats ucraïnesos s’havia d’encarregar de donar forma i seguir una política en el camp dels actius virtuals, determinar l’ordre de circulació dels actius virtuals, emetre permisos a proveïdors de serveis d’actius virtuals i realitzar la supervisió i el seguiment financer en aquesta matèria. L’atac de Rússia ha retallat aquest marc legal, però les criptomonedes són una alternativa al marge de com evolucioni la situació política d’Ucraïna. El país, segons càlculs del Govern, es troba entre els cinc principals mercats del món en el nombre d’usuaris de criptomonedes. A la pràctica, però, creix el nombre d’opinions que consideren les criptomonedes com a actiu de risc, és a dir, que tendeixen a revaloritzar-se en moments de creixement econòmic i a devaluar-se en moments d’incertesa. Al contrari, s’entén per actiu refugi aquell que en moments de recessió o dificultats tendeixen a atraure inversions. És el cas de l’or, el ien japonès i el dòlar americà. La correcció en les criptomonedes ja s’estava produint en les últimes setmanes, igual que la de les borses globals. El bitcoin sembla que torna a consolidar els nivells per sota dels 40.000 dòlars, amb una línia de suport entorn dels 30.000 dòlars. Si baixa d’aquest nivell es creu que es dispararan totes les alarmes, però també les oportunitats de renovar les apostes especulatives.