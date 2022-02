El Santander ha anunciat aquest dijous, com s’esperava, un segon dividend en efectiu amb càrrec als resultats del 2021 de 0,0515 euros per acció que pagarà el 2 de maig, així com un segon programa de recompra d’accions. Les dues iniciatives suposen remunerar els accionistes amb uns 1.730 milions d’euros (865 milions per cada mesura), que se sumen als 1.680 milions amb els quals els va retribuir la tardor passada mitjançant un dividend de 0,048 euros i una recompra de títols de 841 milions. A més, l’entitat ha decidit que el conseller delegat, José Antonio Álvarez, passi a dependre directament del consell d’administració i no de la seva presidenta, Ana Botín, en una mesura destinada a satisfer el Banc Central Europeu (BCE) però amb limitats efectes a la pràctica.

La rendibilitat per dividend del 2021 se situarà en el 7%, després del 0,86% del 2020 (any en què va registrar pèrdues multimilionàries) i el 5,39% del 2019 (el resultat de l’any passat va estar un 25% per sobre del d’aquell últim exercici prepandèmia). El grup, així, ha tornat al dividend anual de 0,1 euros per acció que va pagar entre el 2015 i el 2019 i que el 2020 es va veure obligat a rebaixar a 0,0275 euros per les limitacions imposades pel BCE a tota la banca de la zona euro per combatre els efectes econòmics de la covid. A més, s’ha afegit a la creixent tendència en el sector a recomprar accions, una fórmula alternativa de retribuir els propietaris a l’elevar el valor de la resta de títols. El banc, de fet, demanarà autorització a la seva junta d’accionistes del pròxim 1 d’abril per amortitzar fins i tot un 10% del capital social per deixar-se les portes obertes a noves recompres en el futur.

Els 3.410 milions que repartirà el banc (uns 2.025 milions a inversors professionals, 1.350 milions a particulars i 35 milions als consellers) suposen destinar els accionistes entorn del 40% del seu resultat de l’any passat. Es tracta d’un percentatge menor al d’altres dels seus competidors a Espanya, malgrat que el Santander va tancar l’any passat amb els beneficis més grans des del 2011. «Som un banc diferent, no similar a cap d’Europa. Generem creixement orgànic i el creixement requereix capital. Podríem tornar més capital als accionistes, però no podem tallar el creixement. Si no tinguéssim alternativa, com no en tenen altres competidors a Europa, tornaríem més capital», va defensar fa unes setmanes Botín.

Canvi organitzatiu

La decisió que el conseller delegat passi a dependre del consell, per la seva banda, respon a la preferència del BCE pel model de govern corporatiu anglosaxó per als bancs, en el qual el president té funcions representatives i de control dels directius i el conseller delegat reuneix totes les tasques executives i porta el dia a dia de l’entitat. El canvi aprovat pel Santander, això sí, no s’ajusta a aquest esquema.

Botín, així, mantindrà les unitats que depenien d’ella (estratègia, desenvolupament corporatiu i planificació financera; secretaria general; comunicació, màrqueting corporatiu i estudis; presidència i banca responsable; talent, i Santander Universitats). A més, els suma les dues filials en les quals el banc espera créixer més el futur: Digital Consumer Bank (la fusió de la seva unitat de crèdit al consum i del banc digital OpenBank) i PagoNxt (serveis de pagament per a comerços, consumidors i comerç internacional).

Álvarez, per la seva banda, manté les unitats de negoci i les direccions financeres; d’intervenció general; tecnologia i operacions; costos; i recursos humans, a més de la unitat de reestructuracions de deute i participacions en altres empreses. Per la seva banda, les àrees d’auditoria interna; gestió de riscos; i compliment normatiu i conducta continuen depenent directament del consell. El Santander, així mateix, ha anunciat el nomenament de l’exdirectiu de Deloitte Germán de la Fuente com a conseller independent en substitució del portuguès Álvaro de Souza.