Telefónica va registrar un benefici net cinc vegades més que l'exercici anterior, amb un total de 8.137 milions d'euros l'any 2021. La companyia atribueix el resultat al compliment els seus objectius financers, a una major aposta pels mercats clau i a la reducció de l'exposició a l'Amèrica Llatina, segons ha informat aquest dijous en un comunicat. En aquest sentit, l'empresa ha tancat l'any amb uns ingressos de 39.277 milions d'euros, un 8,8% menys en termes interanuals. No obstant això, tenint en compte la fusió efectuada al Regne Unit amb Virgin Media –tancada el juny passat-, la facturació de Telefónica hauria d'haver arribat als 42.839 milions d'euros.

De cara a 2022, el grup estableix el propòsit d'assolir un creixement orgànic d'un dígit baix, tant en vendes com en beneficis operatius. Alhora, Telefónica ha anunciat el repartiment d'un dividend de 0,3 euros per acció que s'abonarà en efectiu i que es repartirà en dos pagaments. El primer, de 0,15 euros per títol, el desembre de 2022, i el segon –pel mateix import- el juny de 2023.