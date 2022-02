El Departament de Drets Socials i el d’Economia, l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis van signar ahir un conveni amb deu entitats financeres per afavorir la rehabilitació energètica d’habitatges. Es tracta d’un acord que vol fixar un marc màxim de condicions financeres del préstec que concediran les entitats per cobrir la part de les obres on no arriben les subvencions, va dir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que va assegurar que pretén «suavitzar al màxim» el que acabaran pagant els usuaris. Tot plegat s’emmarca en els fons Next Generation i pretén millorar l’eficiència energètica dels edificis.

El conveni estableix una nova línia de préstecs associada a la ‘Línia d’Ajuts per a la Rehabilitació Energètica Residencial’, gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i vinculat als fons Next Generation EU. Així, s’adreça sobretot a comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors que realitzin inversions que comportin una millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat dels immobles. Els nous ajuts estan dotats d’un pressupost de 480 milions i es preveu que beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya. El Departament de Drets Socials i el d’Economia avança que, si s’aconsegueixen els objectius marcats per al fons, es mobilitzaran fins a 722 milions. L’import de la subvenció variarà en funció de la rehabilitació que es faci a l’edifici. Es preveu que podrà ser del 100% en casos de persones vulnerables. «Posem a l’abast de les persones un instrument per accedir directament als fons europeus, una cosa insòlita fins ara», va dir el conseller d’Economia, Jaume Giró, que va remarcar que és el primer projecte dels Next Generation que compta amb la «implicació directa» de les entitats financeres. Les que s’hi han adherit són Arquia Banca, Bankinter, BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i Unió de Crèdits Immobiliaris.